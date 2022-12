Doliu în lumea sportului! O legendă s-a stins din viață. A obținut cele mai multe victorii

Kathy Whitworth a stabilit un punct de referință în golf pe care nimeni nu l-a atins vreodată, fie că a fost Sam Snead sau Tiger Woods, Mickey Wright sau Annika Sorenstam. Cele 88 de victorii ale sale sunt cele mai multe obținute de o jucătoare dintr-un singur turneu profesionist.

Whitworth, ale cărei victorii în LPGA Tour s-au întins pe parcursul a aproape un sfert de secol și care a devenit prima femeie care a câștigat un milion de dolari pentru cariera sa în LPGA, a murit în ajunul Crăciunului, a declarat partenerul ei de viață. Ea avea 83 de ani.

Bettye Odle nu a dezvăluit cauza morții, spunând doar că Whitworth a murit brusc sâmbătă seara, în timp ce sărbătorea cu familia și prietenii.

„Kathy a părăsit această lume așa cum și-a trăit viața – iubind, râzând și creând amintiri”, a spus Odle într-o declarație publicată de LPGA Tour.

A câștigat primul titlu în 1962

Whitworth a câștigat primul dintre cele 88 de titluri ale sale la Kelly Girls Opens în iulie 1962. A câștigat șase turnee majore în timpul carierei și a doborât recordul lui Mickey Wright de 82 de victorii în carieră când Whitworth a cucerit Lady Michelob în vara anului 1982.

Ultima ei victorie a venit în 1985, la United Virginia Bank Classic.

„Câștigarea nu a îmbătrânit niciodată”, a spus odată Whitworth.

Tot ce lipsea din cariera ei era U.S. Women’s Open, cel mai important turneu de categorie superioară feminin. După ce a devenit prima femeie care a depășit 1 milion de dolari în carieră, în 1981, ea a declarat: „Aș fi schimbat faptul că am fost prima care a câștigat un milion de dolari cu câștigarea Openului, dar a fost o consolare care a înlăturat o parte din durerea de a nu câștiga”.

Sorenstam s-a referit la ea pe Twitter ca la liderul din toate timpurile al victoriilor din LPGA și ca la o „persoană de mare clasă”, căreia îi va lipsi foarte mult.

„Mulțumesc că ai pus ștacheta atât de sus, Kathy”, a scris ea.

Kathy Whitworth a fost desemnată sportiva anului în 1965 și 1967

Whitworth a fost desemnată sportiva anului de către AP în 1965 și în 1967, când a învins-o cu ușurință pe campioana la simplu de la Wimbledon, Billie Jean King. Whitworth a fost inclusă în World Golf Hall of Fame în 1982.

A fost desemnată jucătoarea anului în LPGA de șapte ori în decurs de opt ani (1966-1973). A câștigat de șapte ori Trofeul Vare pentru cea mai mică medie de scor și a fost cea mai mare câștigătoare de bani în opt sezoane.

Dar a fost identificată după un singur număr – 88.

Snead a fost creditat cu un record de 82 de victorii în circuitul PGA, un total pe care Woods l-a egalat de atunci. Wright a câștigat de 82 de ori în circuitul LPGA, în timp ce Sorenstam avea 72 de victorii când s-a retras după sezonul 2006, la vârsta de 36 de ani.

„Cred că Mickey a avut cel mai bun swing și a fost probabil cel mai bun jucător de golf”, a declarat odată Betsy Rawls pentru Golf Digest. „Dar Kathy a fost cea mai bună jucătoare de golf pe care am văzut-o vreodată.”

A început să joace tenis de la 15 ani

Whitworth s-a născut în Monahans, un orășel din vestul Texasului, și a învățat să joace golf în New Mexico. A început la vârsta de 15 ani în Jal, New Mexico, pe terenul de nouă găuri construit pentru angajații de la El Paso Natural Gas.

În scurt timp, a câștigat de două ori New Mexico State Amateur. După ce a urmat pentru scurt timp cursurile de la Odessa (Texas) College, a devenit profesionistă la vârsta de 19 ani și s-a alăturat LPGA Tour în decembrie 1958.

„Am fost foarte norocoasă pentru că am știut ce vreau să fac”, a declarat odată Whitworth pentru Golf Digest. „Golful m-a apucat de gât. Nici nu vă pot spune cât de mult mi-a plăcut. Obișnuiam să cred că toată lumea știa ce vrea să facă la vârsta de 15 ani.”

Wright avea un swing mai plăcut din punct de vedere estetic. Whitworth se axa doar pe șlefuire și pe victorie.

Whitworth a câștigat de opt ori în 1963 și 1965, iar în 1968 a obținut 11 victorii. În niciunul dintre acești ani nu a câștigat mai mult de 50.000 de dolari. După atâția ani, fondul total de premii al LPGA Tour pentru 2023 va depăși 100 de milioane de dolari.

Whitworth a continuat să conducă clinici pentru juniori și să rămână activ în joc.

„Nu mă gândesc la moștenirea lăsată de 88 de turnee”, a spus ea odată. „Am făcut-o pentru că am vrut să câștig, nu pentru a stabili un record sau un obiectiv pe care nimeni altcineva nu l-ar putea depăși. Nu sunt o mare ciudățenie. Am fost pur și simplu norocoasă să am atât de mult succes. Ceea ce am făcut pentru a fi o jucătoare mai bună nu mă face o persoană mai bună”.

„Când sunt întrebat cum aș vrea să fiu ținut minte, cred că dacă oamenii își amintesc de mine, va fi suficient de bine”, a mai spus aceasta, potrivit Fox 8 Live.