Este vorba despre compozitorul japonez Ryuichi Sakamoto, care a murit pe data de 28 martie, la vârsta de 71 de ani. Acesta a fost diagnosticat cu cancer în 2020. A fost un pionier al muzicii electronice și a compus numeroase partituri pentru filme.

„A trăit cu muzica până la capăt”, a transmis echipa sa, precizând că artistul și-a dorit o înmormântare discretă, pentru familie și cei apropiați. Compozitorul a dezvăluit în 2021 că suferă de cancer colorectal, după ce din anul 2014 a fost tratat pentru cancer la gât.

Ryuichi Sakamoto a avut o carieră impresionantă

Printre partiturile sale de film cele mai cunoscute se numără cea din „Furyo” de Nagisa Oshima (1983), un film subversiv despre un lagăr de prizonieri din Asia din timpul celui de-al doilea Război Mondial. Sakamoto și joacă în acest film, alături de David Bowie şi Takeshi Kitano.

În 1988, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună muzică de film, co-scrisă pentru „The Last Emperor/ Ultimul împărat” de Bernardo Bertolucci, care a colaborat cu el de mai multe ori, în special la următorul său film, „The Sheltering Sky” (1990) .

Ryuichi Sakamoto a lucrat, de asemenea, pentru Brian de Palma şi Pedro Almodovar şi, mai recent, a scris coloana sonoră pentru „The Revenant” de Alejandro González Iñárritu.

A fost un pionier al muzicii electronice

Artistul s-a născut pe data de 17 ianuarie 1952 la Tokyo, într-o familie cu înclinații artistice, tatăl său fiind editor de romancieri japonezi, printre care Kenzaburo Oe şi Yukio Mishima.

Acesta a descoperit pianul încă de tânăr, iar muzica rock a formațiilor The Beatles și The Rolling Stones l-a fascinat la fel de mult ca muzica clasică a lui Bach și Haydn, pentru ca ulterior să îl descopere pe Debussy.

A studiat etnomuzicologia şi compoziţia, căpătând astfel porecla de „profesor” în Japonia. În acea perioadă, în anii ’70, a început să cânte pe scenele din Tokyo.

„Am lucrat cu computerul la facultate şi am cântat jazz, am cumpărat muzică psihedelică pe Coasta de Vest şi discuri Kraftwerk după-amiaza, iar noaptea cântam folk. Am fost destul de ocupat!”, a spus el pentru cotidianul britanic The Guardian în 2018.

Împreună cu Haruomi Hosono şi Yukihiro Takahashi, a fondat în anul 1978 grupul Yellow Magic Orchestra (YMO). Muzica lor electro-pop avea să influențeze mai târziu muzica tehno, hip-hop-ul și J-pop-ul și va inspira primele melodii sintetizate din jocurile video.

Activist pentru mediu, a devenit o figură de frunte în mişcarea anti-nucleară din Japonia după dezastrul de la Fukushima din martie 2011.

În 2007, a fondat şi More Trees, un ONG pentru managementul durabil al pădurilor în Japonia, Filipine şi Indonezia.

A fost însurat de două ori și este tatăl cântăreţei J-pop Miu Sakamoto, născut în 1980 din relația cu pianista japoneză Akiko Yano.