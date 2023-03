Tiberiu Ceia, un cunoscut interpret din România, s-a stins din viață miercuri, 29 martie, la vârsta de 82 de ani. Acesta este cel care a cântat piesa ”Frumoasă vecina noastră”.

”Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a părăsit în urmă cu câteva minute. Tristețea de a fi pierdut un om și un artist excepțional nu va umbri bucuria și șansa de a-l fi avut aproape ani mulți. Marii artiști trăiesc atâta vreme cât opera lor rămâne vie. Iar Tiberiu Ceia ne va cânta, peste generații, de drag și de dor. Drum luminat, dragă Tibi!”, a fost mesajul pe care TVR Timișoara l-a publicat pe pagina de Facebook.

Dragoș Dolănescu, întristat de tragica veste

Fiul lui Ion Dolănescu, Dragoș Dolănescu, s-a întristat atunci când a primit această veste, mai ales că Tiberiu Ceia, sau nenea Ceia așa cum îi spunea el, a fost un prieten de familie.

Dragoș Dolănescu a oferit un interviu pentru impact.ro, în cadrul căruia a vorbit despre prietenia dintre regretatul artist și regretatul său tată.

”Tiberiu Ceia și tata au avut o prietenie pe viață, nu s-au certat niciodată, au și înregistrat cândva un album, „Doi voinici din lumea mare”. Cu siguranță, se vor reîntâlni în Cer și vor cânta, din nou, împreună, la un pahar de vin roșu, așa cum le plăcea. Noi îi ziceam Nenea Ceia, l-am cunoscut foarte bine, de când eram mic. Venea adesea în casa tatălui meu, din Strada Caimatei, la petreceri, împreună cu soția Anca și cu Cristi, fiul lor, care am aflat că a locuit o vreme în America, la Los Angeles, și căruia îi transmit condoleanțe.

Tiberiu era un tip extraordinar, vesel, foarte citit, intelectual, cântăreț, realizator de programe de muzică populară. Tiberiu Ceia locuia la Timișoara, am fost la el acasă, m-a dus tata. După moartea tatălui meu, am păstrat legătura cu Tiberiu, mă mai suna, îl sunam, vorbeam despre ale noastre, mi-era tot ca un tată. La Radio România Internațional, de ziua lui, cu ajutorul lui Cătălin Maximiuc, am intrat în direct, am fost marea surpriză pentru el, am depănat amintiri”, a precizat acesta.

Trecerea în neființă a lui Tiberiu Ceia este deplânsă și de Gheorghe Turda

Un alt artist important care regretă decesul lui Tiberiu Ceia este Gheorghe Turda.

”Of, s-a dus! Dumnezeu să-l ierte! El cânta din zona Banatului, eu, din zona Maramureșului. Ne-am lansat însă împreună, după anii 70, cu Rapsodia Română, aveam cu el spectacole, dar și cu alte nume mari din folclorul românesc, mai ales cu Sofia Vicoveanca.

Tiberiu era un solist tare frumos, un bărbat bine, iubit de femei. La recepțiile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, el însă nu participa. N-am fost cu el nici în turneele din America, am fost mai mult cu Ion Dolănescu, cel care i-a fost bun prieten. Transmit condoleanțe familiei!”, a mai spus acesta pentru sursa anterior citată.