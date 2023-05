Monica Sirianni, vedeta din „Big Brother”, s-a stins din viață

Doliu în Italia! Vineri, 5 mai 2023, Monica Sirianni, fosta concurentă a „Big Brother 12”, s-a stins din viață.

Vedeta a decedat la doar 37 de ani, după ce i s-a făcut rău într-un bar din Soveria Mannelli, provincia Catanzaro (Italia).

Prietenii ei, care se aflau cu ea în acel bar, au dus-o de urgență la spital, când au văzut că începe să îi fie rău. Din nefericire, vedeta a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. În prezent, se fac cercetări cu privire la cauzele morții sale pentru a se verifica ce i-a provocat decesul. Nu este exclus să fi suferit un atac de cord, relatează News Italy 24 Press.

Despre Monica Sirianni

Monica Sirianni era profesoară de limba engleză în Italia. Fiică a unor emigranți calabrezi care aleseseră să se mute la Sydney (Australia), Monica Sirianni s-a întors în Italia în ciuda faptului că părinții ei nu au fost de acord cu decizia ei.

Femeia a ajuns în centrul atenției la doar 25 de ani, după ce a participat la a 12 ediție a reality show-ului „Big Brother”. După ce s-a terminat reality show-ul respectiv, Monica Sirianni s-a întors la viața ei obișnuită, abandonând micile ecrane.

Prietenii ei sunt șocați că a murit brusc

La scurt timp după ce Monica Sirianni a fost declarată moartă, prietenii ei au transmis câteva mesaje emoționante pe rețelele sociale în care și-au exprimat durerea.

„Boala. Moarte. Prea multe boli. Prea mulți morți, nu se mai opresc… Când mi-au spus de ce nu te-ai vaccinat? ”Mereu am fost sănătoasă, nici măcar nu răcesc, nu m-am injectat, nu am prins nimic, nu am prins Covid și sincer vor trebui să explice toate astea.” Dumnezeu să te odihnească în pace, Monica”, a scris, sâmbătă, Anna Maria Caruso pe contul ei de Facebook.

„Să citești că o fată atât de frumoasă și tânără și-a încheiat viața la doar 37 de ani din cauza unui ”rău brusc” în timp ce era la bar cu prietenii, este fără îndoială una dintre acele știri absurde și inexplicabile pe care nu vrei să le auzi niciodată. Aceste decese la vârste foarte fragede devin un lucru constant, dar nu vreau să deschid o discuție sau o dezbatere plină de bla bla bla bla care nu va duce la nimic din moment ce nu există absolut niciun remediu.

Ce vrei să ne spui atunci Iliana…!?

Vreau să vă spun că: *Asta trebuie să ne facă să reflectăm mult asupra vieții, că de multe ori ca în acest caz fără avertisment, făcându-ne să înțelegem că fiecare clipă trebuie să o trăim intens… Cu dragoste, respect și oferind tuturor ce e mai bun din noi. * Odihnește-te în pace, Monica Sirianni”, a scris, luni, Iliana de Donno pe rețelele sociale.

„Vezi o fată atât de frumoasă și tânără… Deja faimoasă pentru că a participat de mai multe ori la ”Big Brother”, lăsându-ne din cauza unei boli bruște în timp ce ea era la bar cu prietenii ei, este fără îndoială una dintre acele știri absurde și inexplicabile pe care nu vrei să le auzi niciodată.

Asta trebuie să ne facă să ne gândim mult la viață, că de multe ori ca în cazul de față nu dă niciun preaviz, făcându-ne să înțelegem că fiecare clipă trebuie să o trăim intens… cu dragoste, respect și oferind tuturor tot ce e mai bun din noi. Odihnește-te în pace, Monica Sirianni”, a scris, luni, Massimo Giovannelli pe contul său de Facebook.