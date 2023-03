Italia e în doliu, după ce două avioane ușoare de antrenament militar Siai Marchetti 208 s-au ciocnit și s-au prăbușit în jurul orei 11:00, marți, 7 martie 2023. Momentan, autoritățile italiene nu au aflat cauza ciocnirii celor două avioane.

Un avion s-a prăbușit pe un câmp din apropierea Romei, lângă o benzinărie Tiber (unde se formase o coadă lungă), alt avion s-a prăbușit între niște case, avariind o mașină în zona Margherite.

Ambii piloți, locotenent-colonelul Giuseppe Cipriano și maiorul Marco Meneghello, au decedat pe loc. Din fericire, nu au existat alți răniți. Cei doi piloți aparțineau aripii 60 a Forțelor Aeriene Italiene, a informat cotidianul italian Il Messaggero.

Potrivit sursei citate anterior, marți, erau patru avioane în zbor, angajate în exerciții pentru demonstrația care va avea loc pe data de 28 martie 2023 la Roma cu ocazia centenarului înființării Forțelor Aeriene Italiene.

Parchetul din Tivoli a efectuat deja un control la locul accidentului și va deschide o anchetă pentru reconstituirea celor întâmplate. Şi inspectoratul aeronautic va începe investigațiile.

„Vestea a fost comunicată familiilor celor doi ofițeri, cărora Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Escadronului Aerian Luca Goretti, în numele întregii Forțe Armate, le exprimă cele mai profunde simpatie și condoleanțe.

Ciocnirea dintre cele două aeronave a avut loc la câțiva kilometri de aeroportul militar Guidonia, în cadrul unei misiuni de antrenament preplanificate. Forțele Armate vor demara în următoarele ore o anchetă privind siguranța zborului în legătură cu incidentul respectiv”, a fost mesajul transmis de Forțele Aeriene Italiene.

Potrivit sursei citate anterior, locotenent-colonelul Giuseppe Cipriano s-a născut la Taranto pe data de 5 februarie 1975 și a intrat în Forțele Aeriene Italiene în anul 1996 cu cursul 117 Complementar Ofițer Student Pilot. La Aripa 60 a Guidoniei a fost pilot instructor de zbor pe următoarele aeronave: U208A, Glider G103, MB339-CD. Avea la dispoziție 6.000 de ore de zbor, efectuate și în operațiuni în afara granițelor naționale.

Maiorul Marco Meneghello s-a născut în Legnago pe data de 18 august 1977 și a intrat în Forțele Aeriene Italiene în anul 1999 cu cel de-al 119-lea curs de pilot pentru studenți ofițer complementar. La Aripa 60 a Guidoniei a fost pilot instructor de zbor pe aeronava: U208A, Glider G103. Avea la dispoziție 2600 de ore de zbor, efectuate și în operațiuni în afara granițelor naționale.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg

— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023