Doliu în Italia! Gina Lollobrigida s-a stins din viață

Doliu în Italia! Gina Lollobrigida, actrița italiană numită cândva „cea mai frumoasă femeie din lume”, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 95 de ani.

Nefericitul anunț a fost făcut de către ziarul italian Corriere della Sera, care a precizat că vedeta era „internată de ceva vreme”.

Despre Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida a fost actriță, fotojurnalistă și sex-simbol cunoscut pentru aparițiile sale în filme celebre, precum „Beat the Devil”, „Solomon and Sheba” și „Buona Sera, Mrs Campbell”. Între 1950 și 1960, ea a fost unul dintre cei mai doriti interpreți din întreaga lume și a jucat într-un număr mare de filme europene și producții americane, alături de cei mai cunoscuți bărbați de la Hollywood.

Născută în 1927 la Subiaco, în munții de la est de Roma, Gina Lollobrigida era fiica unui producător de mobilă. În anii adolescenței sale, ea a practicat modelingul și s-a înscris la concursuri de frumusețe, iar în 1947 s-a clasat pe locul trei la concursul Miss Italia.

Pe formularul de înscriere pentru acea competiție, ea a scris că are talent la actorie, dar că vrea să facă ceva serios cu abilitățile ei.

După o serie de roluri în filme europene, precum „Bafta in Bread” și „Love and Dreams”, interpretarea sa din „Beat the Devil” din 1953, alături de Humphrey Bogart, a fost cea care i-a adus faima internațională.

„La Lollo” i-a atras atenția excentricului miliardar Howard Hughes, care a văzut fotografii publicitare cu ea și a invitat-o la Hollywood pentru un test ecran, unde a încercat în mod repetat să o seducă, în ciuda faptului că ea se căsătorise cu Milko Škofič, un medic sloven, cu un an de zile în urmă.

„Timp și timp a încercat să mă prindă! Dar nu a reușit… a fost prea multă diferență între noi. I-am spus: ”Dacă îți pierzi toți banii, atunci poate mă voi căsători cu tine.” Poate că a fost surprins că există o persoană care nu era interesată de banii lui”, a declarat vedeta într-un interviu acordat pentru Vanity Fair.

Apogeul ei comercial a fost la mijlocul anilor 1950, când a jucat în „Solomon and Sheba”, „The Hunchback of Notre Dame” și „Beautiful But Dangerous”, al căror titlu original – „La donna più bella del mondo” – o prezenta drept „cea mai frumoasă femeie. în lume”.