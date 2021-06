Este doliu în fotbalul mondial! Una dintre legendele Italiei şi a echipei Juventus Torino, Giampiero Boniperti, a încetat din viaţă la 92 de ani.

Anunţul privind moartea sa a fost făcut chiar de către clubul de fotbal din Torino, vineri. Fostul atacant italian a fost trup şi suflet alături de acest club, jucând în întreaga sa carieră numai la Juventus, scrie agenţia Reuters.

Giampiero Boniperti a alcătuit, alături de John Charles şi Omar Sivori, celebrul „trio magic” al celor de la Juventus. Atacantul a cucerit cinci titluri de campion al Italiei cu „Bătrâna Doamnă” şi două Cupe ale Italiei, între anii 1946 şi 1961.

Fotbalistul şi-a atârnat ghetele în cui în anul 1961, Zece ani mai târziu, el a devenit preşedinte de onoare al lui Juventus.

Presa din Italia relatrează că Giampiero Boniperti a încetat din viaţă din cauza unei probleme cardiace.

Boniperti a fost cel mai bun marcator al lui Juventus Torino timp de peste patru decenii. Recordul său de 182 de goluri a fost doborât abia în 2006, de către celebrul Alessandro Del Piero.

Giampiero Boniperti a fost golgheterul ediţiei 1947-1948 a Serie A, cu 27 de goluri.

Boniperti a marcat 8 goluri în 38 de partide pentru selecţionata Italiei, cu care a participat la Cupele Mondiale din 1950 şi 1954, precum şi la Jocurile Olimpice din 1952.

A Captain on the field, a President and a Presidentissimo forever. pic.twitter.com/XRyPhaPGFE

— JuventusFC (@juventusfcen) June 18, 2021