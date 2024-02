Paul Pogba a anunțat că va face apel la TAS în urma suspendării de patru ani pentru dopaj.

Sky Sport Italia și La Repubblica raportaseră că cererea procurorului sportiv de a impune o suspendare de patru ani fotbalistului a fost aprobată.

Echipa Juventus nu a comentat până acum situația. O sursă apropiată acestei chestiuni a declarat că echipa a primit o notificare în acest sens.

Aceeași sursă mai spune că se vor evalua următorii pași.

Paul Pogba a negat orice abatere. Acesta are un contract cu Juventus până în iunie 2026.

Cazul acesta nu a fost comentat de către organizația naţională antidoping din Italia (NADO Italia). NADO Italia a invocat reguli de confidențialitate.

Paul Pogba, mijlocașul emblematic al echipei „Bătrânei Doamnei”, cu 91 de apariții la echipa națională a „Cocoșului Galic”, se confruntă cu cea mai grea perioadă din cariera sa. Fotbalistul va fi suspendat pe o perioadă de patru ani pentru încălcarea regulilor antidoping.

Paul Pogba, fotbalistul reprezentat de Rafaela Pimenta, împărtășește acum experiența prin care a trecut și Simona Halep! Jucătorul a primit o suspendare de patru ani pentru încălcarea regulilor antidoping, conform anunțului făcut de jurnalistul Fabrizio Romano.

Vestea suspendării pentru patru ani a venit în cazul jucătorului de la Juventus Torino chiar înainte să împlinească vârsta de 31 de ani.

Mijlocașul central avea încă un contract valabil cu echipa torineză până la 30 iunie 2026. Este probabil ca acest contract să fie reziliat, în lumina noilor informații.

În urma unui test efectuat în august 2023, în timpul meciului dintre Juventus și Udinese, campionul mondial din 2018 a fost confirmat pozitiv la testosteron. Din acel moment, francezul nu a avut permisiunea să participe la antrenamente și nu a fost inclus în nicio partidă oficială.

Clubul italian a decis să îi suspende salariul de 10 milioane de euro, considerând achiziția ca fiind una total neinspirată și o greșeală financiară gravă. Fotbalistul a fost depistat pozitiv fără să informeze staff-ul medical, ceea ce a dus la luarea acestei decizii punitive.

🚨🇫🇷 BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024