Două avioane de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au ciocnit în aer la evenimentul Wings Over Dallas de sâmbătă, 12 noiembrie.

Acestea au aruncat resturi în aer și au declanșat un incendiu în apropiere.

Un videoclip distribuit în aceeași zi pe rețelele sociale au arătat cum un bombardier Boeing B17 Flying Fortress s-a apropiat de traiectoria de zbor a unui Bell P-63 Kingcobra. Ulterior, bombardierul s-a ciocnit complet cu Kingcobra, sfâșiindu-l în bucăți.

În urma ciocnirii, avionul mai mare s-a prăbușit într-o minge de foc în apropiere.

Un bărbat care se a asistat la spectacolul aviatic a declarat că avionul P-63 era înclinat spre stânga în acel moment și avea B17 în unghiul său mort, astfel că nu s-a putut pregăti pentru iminenta prăbușire.

Jason Evans, un purtător de cuvânt al pompierilor din Dallas, a afirmat pentru publicația Dallas Morning News că invidentul a avut loc în jurul orei 13:30 deasupra Dallas Executive Airport.

Cel puțin două persoane au murit în urma accidentului, potrivit BBC. Allied Pilots Association, asociaţia care reprezintă piloții American Airlines, a declarat că Terry Barker și Len Root, doi dintre foștii săi membri, se numără printre persoanele care au murit în coliziune.

*viewer discretion advised*

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

— Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022