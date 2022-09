Joi, 8 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viață la venerabila vârstă de 96 de ani. La scurt timp după ce a fost anunțat decesul suveranei britanice, Mihai Şora a scris un mesaj emoționant pe contul său de Facebook.

„Dumnezeu s-o odihnească în pace și lumină! Ființă blândă și pătrunzătoare, a cărei înțelepciune va fi fost cu adevărat providențială pentru poporul pe care l-a cârmuit”, a scris filosoful român.

Cu puțin timp în urmă, Casa Regală a României și Klaus Iohannis au transmis sincere condoleanțe Familiei Regale a Marii Britanii.

„Majestatea Sa Margareta a României și ASR Principele Consort, alături de întreaga Familie Regală, au aflat cu imensă durere vestea trecerii la cele veșnice a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Suverana britanică a încetat din viață în această seară la Castelul Balmoral, în Scoția. Regina Elisabeta a II-a și Regele Mihai I, ambii descendenți ai Reginei Victoria, au fost legați întreaga viață prin afecțiune, admirație și prietenie.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a avut în Regina Elisabeta a II-a, de-a lungul întregii vieți, un inegalabil sprijin, model de cârmuire regală și curaj, un far luminos. Regina Elisabeta a fost mereu prezentă în viața Familiei Regale române și a păstrat o neîntreruptă legătură de familie. După dispariția Regelui Mihai și a Ducelui de Edinburgh, pentru Majestatea Sa Margareta, Regina Elisabeta a II-a a fost un punct de referință fundamental, un sprijin moral, intelectual, afectiv și instituțional.

Toate generațiile din Familiile Regale română și britanică au fost apropiate, dar pentru generația de astăzi, Regina Elisabeta a II-a și Principele Philip rămân drept modele spirituale și profunde surse de inspirație. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis o scrisoare Majestății Sale Regelui Charles al III-lea”, scrie pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

„Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și reprezintă un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public”, a scris, joi seară, Klaus Iohannis, pe contul său de Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily

