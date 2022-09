Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viață și a lăsat în urmă o mare familie îndurerată. Regatul Unit este în doliu. Menționăm faptul că membrii familiei regale s-au deplasat de urgență la Castelul Balmoral, reşedinţa din Scoţia unde suverana se afla.

Noul rege al Marii Britanii este acum Prințul Charles, care a devenit la 73 de ani, este cel mai în vârstă moștenitor care a urcat vreodată pe tronul britanic.

Prințul Charles, mesaj emoționant pentru mama sa

Noul rege i-a transmis un omagiu mamei sale, printr-un mesaj publicat de Palatul Buckingham.

„Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristețe pentru mine și pentru toți membrii familiei mele.

Plângem profund trecerea în neființă a unei Suverane prețuite și a unei Mame foarte iubite. Știu că pierderea ei va fi profund resimțită în întreaga țară, în Regate și în Commonwealth, precum și de nenumărate persoane din întreaga lume.

În această perioadă de doliu și schimbare, familia mea și cu mine vom fi mângâiați și susținuți de cunoașterea respectului și a afecțiunii profunde în care Regina a fost atât de mult prețuită.” a fost omagiul adus de noul Rege Charles, mamei sale.

Charles este oficial noul Rege al Marii Britanii

Premierul Marii Britanii, Liz Truss, a confirmat că noul suveran al Marii Britanii este „Regele Charles al III-lea”. Acesta este primul anunț oficial despre noul rege.

„Azi, coroana merge mai departe către noul nostru monarh, noul nostru sef de stat, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea. Plângem alături de el moartea mamei sale. Îi oferim loialitatea si devotamentul nostru noului suveran.”, a spus premierul Marii Britanii.

Noul premier al Marii Britanii i-a adus un omagiu Reginei

Noul premier al Marii Britanii, Liz Truss, a ținut joi seară un discurs după moartea Reginei.

„Marea Britanie e tara minunata care este datorita ei. Suntem acum o natiune dinamica, moderna, iar Regina ne-a oferit stabilitatea si puterea de care am avut nevoie. A fost adevaratul spirit al Marii Britanii si acel spirit va continua sa traiasca.

Viata ei a fost pusa in serviciul natiunii. A fost iubita si admirata de oameni din Regatul Unit si din intrega lume. A fost sursa de inspiratie pentru mine si multi britanici.

E o zi in care am suferit o mare pierdere, dar lasa in urma o mostenire extraordinara”, a declarat Liz Truss.

Pagina web a familiei regale a fost „dezactivată temporar”

După moartea reginei Elisabeta a II-a, pagina web oficială a familiei regale britanice a fost „dezactivată temporar”. Ste-ul web al monarhiei a actualizat datele referitoare la regină, pe pagină apărând următoarea informaţie: „Regina Elisabeta a II-a, 1926-2022”.

Serviciul care gestionează site-ul a explicat că „pagina web oficială a familiei regale va fi dezactivată temporar în timp ce se efectuează schimbările corespunzătoare”.

Ultima imagine cu Regina Elisabeta a II-a în viață

Ultima imagine cu Regina Elisabeta a II-a în viață a fost suprinsă la o zi după ce Liz Truss a devenit noul premier la Marii Britanii.

Regina Elisabeta a II-a a invitat-o pe Liz Truss pentru a discuta formarea noului Guvern.

Transferul de putere de la premierul demisionar, Boris Johnson, a fost realizat în mod tradițional, în cadrul unei perechi de întâlniri consecutive cu monarhul, deși decorul a fost neobișnuit: Castelul Balmoral, o proprietate întinzându-se în zona rurală scoțiană, unde regina își petrecea o mare parte din vară.