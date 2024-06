Prințesa Anne a suferit „răni minore și o comoție cerebrală”. Totul s-a petrecut în urma unui incident care avut loc duminică seara, conform unui anunț făcut de Palatul Buckingham.

Într-o declarație publicată luni, Palatul Buckingham a informat că Prințesa Regală a suferit răni minore și o comoție cerebrală în urma unui incident survenit pe domeniul Gatcombe Park în seara precedentă, informează Skynews.

Alteța Sa Regală este în prezent în spitalul Southmead, Bristol. Prințesa Anne se află aici pentru monitorizare și precauție. Medicii se așteaptă ca ea să se recupereze complet și rapid.

Regele Charles a fost informat în detaliu despre situație. Conform comunicatului transmis de Palatul Buckingham, el se alătură întregii Familii Regale și transmite cele mai sincere urări de bine și dragoste pentru o recuperare rapidă a Prințesei Anne.

