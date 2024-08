Un tânăr de 23 de ani din Vaslui, Marian Cosmin Federeciuc, a avut șocul vieții sale după ce a primit o înștiințare de la ANAF că datorează statului o sumă uriașă de 1.542.947 lei, echivalentul a peste 300.000 de euro.

Tânărul, care lucrează ca muncitor la o firmă din industria cărnii, a aflat că angajatorul său trebuie să-i oprească din salariul de aproximativ 3.000 de lei o sumă de 1.000 de lei lunar, pentru a achita această datorie colosală.

Cu o astfel de rată de plată, i-ar trebui peste 128 de ani să-și plătească datoria către stat, transmite publicația Vremea Nouă.

În 2021, Marian, naiv și de bună-credință, a fost păcălit de un afacerist din Botoșani. Sub pretextul că îi oferă un loc de muncă și îl face asociat într-una dintre firmele sale, afaceristul l-a pus să semneze o serie de acte. Bucuros, tânărul a semnat fără să le citească, primind în schimb suma de 500 de euro drept avans pentru viitoarele venituri.

Trei ani mai târziu, fără să fi avut vreun indiciu despre situația reală, Marian a aflat că, în numele său, individul respectiv desfășurase numeroase activități ilicite, utilizând firma „Imobil Pipera 1 SRL”, la care tânărul figura drept administrator. Aceste învârteli au generat datorii uriașe la stat, pentru care Marian este acum responsabil în fața ANAF-ului.

Tânărul, care câștigă un salariu cinstit la Vaslui, nu avea idee că afaceristul din Botoșani utiliza numele său pentru a comite fraude, inclusiv pentru obținerea de vehicule pe leasing, fără să plătească dările către stat. În urma activităților ilicite desfășurate de afacerist, Marian s-a trezit cu datorii uriașe și cu multe procese desfășurate în lipsa sa.

Citațiile pentru procese au fost trimise la adresa lui din Botoșani, unde nu mai locuia de mult timp, iar tânărul nu a avut nicio șansă să se apere în fața instanței.

Acum, singura speranță a lui Marian este să depună o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, cu speranța că un procuror va prelua cazul și va investiga înșelătoria comisă de adevărații vinovați.

Tânărul speră ca justiția să-l ajute să dovedească că el nu a fost implicat în activitățile ilicite și că semnăturile date în necunoștință de cauză au fost folosite abuziv.

„Nu am știut nimic până nu am primit această poprire. (…) Poate dacă depun plângere la Parchet, poate voi fi ajutat să dovedesc faptul că eu nu am nicio vină”, spune Marian, încrezător că dreptatea va ieși la lumină.