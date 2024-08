Milionarul care trăiește simplu. Marcus White are peste 2 milioane de lire sterline, dar cheltuie numai 200 lire/săptămână

Marcus White, un milionar britanic în vârstă de 51 de ani, este un exemplu remarcabil de simplitate și moderație, în ciuda averii sale considerabile.

Deși deține active în valoare de peste 2 milioane de lire sterline și câștigă aproape 150.000 de lire sterline pe an, Marcus duce o viață modestă, cheltuind doar pe lucruri esențiale și evitând orice formă de extravaganță.

A avut un început modest în viaţă

Marcus a început cu resurse extrem de limitate. La doar 24 de ani, după ce a absolvit Universitatea Oxford cu o diplomă în fizică, a decis să își înființeze propria afacere cu mobilă.

S-a întors la ferma familiei sale din Dorset și a transformat o clădire veche, neutilizată, într-un atelier de prelucrare a lemnului. În primul an de activitate, câștiga doar 1,90 lire sterline pe zi, iar venitul său anual nu a depășit 5.000 de lire sterline timp de mai mulți ani.

Cu toate acestea, Marcus a reușit să supraviețuiască și să-și mențină afacerea, datorită disciplinei financiare și a unui stil de viață extrem de econom. Chiar și astăzi, în ciuda veniturilor sale considerabile, Marcus continuă să trăiască cu un buget minim, scrie The Mirror.

El cheltuie aproximativ 200 de lire sterline pe săptămână (puţin sub 1.200 de lei) și are obiceiul de a recicla și repara obiectele pe care le folosește, în loc să cumpere altele noi. În plus, Marcus refuză să plece în vacanțe și își împarte mașina cu iubita sa.

Își încălzește casa prin arderea paleților de lemn, cultivă fructe și legume și chiar vânează pentru a-și procura mâncarea. Nu consumă alcool și chiar urinează în curte, justificând acest gest prin dorința de a economisi apă și a fertiliza pământul.

„Deși oamenii zic că sunt stabil din punct de vedere financiar, încă îmi fac griji pentru bani. Sunt total opusul unui consumator – nu-mi place deloc consumerismul”, mărturisește Marcus.

El explică faptul că este fericit să trăiască din minimul necesar, cheltuind doar pe mâncare, facturi și un contract de telefonie de 8 lire pe lună.

A dat lovitura după ce şi-a construit un parc de afaceri şi acum încasează banii din chirii

Deși inițial câștigurile din afacerea sa cu mobilă au fost modeste, Marcus a început să caute noi oportunități. Tatăl său, fermier, trecuse prin dificultăți financiare și fusese nevoit să vândă cea mai mare parte a fermei, păstrând doar câteva clădiri abandonate.

Marcus a obținut autorizația de construire pentru una dintre aceste clădiri și a strâns 420.000 de lire sterline pe parcursul a 16 ani, prin economii și împrumuturi, pentru a începe un proiect de construire a unui parc de afaceri.

În 2014, primul chiriaș s-a mutat în una dintre clădirile parcului său de afaceri, generând un venit de aproximativ 8.000 de lire sterline. Un an mai târziu, un al doilea chiriaș a închiriat aproape jumătate dintr-o clădire, iar veniturile din chirii au crescut la 46.000 de lire sterline.

„La vârsta de 41 de ani, a fost pentru prima dată în viața mea când am început să câștig bani rezonabili”, a declarat Marcus.

De-a lungul anilor, Marcus a trebuit să facă față unor dificultăți financiare suplimentare, inclusiv datoriilor acumulate în urma unui divorț și reparațiilor necesare după un incendiu în parcul său de afaceri. Cu toate acestea, în 2019, parcul de afaceri era complet ocupat de chiriași, iar Marcus a reușit să își plătească datoriile și să își crească averea.

Chiar și acum, în plină prosperitate financiară, Marcus își păstrează obiceiurile simple și refuză să cheltuiască mai mult de 1.000 de lire sterline pe lună.