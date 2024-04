„La sfârşitul lunii mai deja vom începe acest proces, iar plicurile cu deciziile de recalculare vor ajunge la românii în perioada verii, iar în luna septembrie îşi vor primi pensiile recalculate, taloanele de pensie recalculate cu cuantumurile acestora în urma recalculării. Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil.

Este foarte important ca românii să ştie acest lucru. Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii. Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei.

Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate. Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, a explicat, duminică, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura-Oprescu, într-o intervenție TV.