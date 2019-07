Jurnalista a vorbit despre pensiile speciale, după ce a dezvăluit că a primit un document care ar circula în Senat şi în care apare că pentru venitul impozabil din pensie mai mare de 10 000 de lei, se propune impozit aplicabil de 90%.

„Din umbra premierului a răsărit ministrul nostru de Finanţe. În sfârşit ministrul nostru a înţeles că premierul doreşte impozitarea pensiilor speciale de fapt şi astăzi. Doar el ca ministru de Finanţe, fără cravată, ne-a dat asigurări că această impozitare a pensiilor speciale, totuşi, nu va avea impact semnificativ asupra bugetului de stat. Interesant ce decizie se va lua până la urmă. Înţelegem că sunt foarte mulţi cei care sunt deranjaţi de această decizie a Guvernului Dăncilă. Aseară, la ore târzii, am primit un document care a fost depus în aprilie, în Senat în care, pentru venitul impozabil din pensie mai mare de 10 000 de lei, se propune impozit aplicabil de 90%. Da, da! 90%. Cam acesta este gândul la PSD cu aceste pensii speciale. Peste 10 000 lei pensia, impozit de 90%”, a mai spus Denise Rifai.

Moderatoarea TV a început ulterior să citească din documentul primit:

Jurnalista a prezentat apoi documentul.

„La Mehedinţi, doamna de la Videle, von der Videle… fiecare cu Ursula ei. La Bucureşti o avem pe Ursula von der Videle, Dăncilă. Acum se plimbă cu miniştrii tot weekendul, are treabă multă. Astăzi a fost la Mehedinţi şi acum am înţeles că de fapt măsurile nu prea le-ar dori domnul ministru, Slavă Cerului, ci de fapt le doreşte doamna von de Videle. Şi de fapt ministrul ne-a zis altceva. Luni a spus că de la 10 000 lei polafon vom vedea o taxă de solidaritate. Marţi am aflat că de fapt nu se ştie unde se va pune plafonul la pensiile speciale, dacă la 10 000 de lei sau mai jos. Am primit informaţii apropo de nişte cote progresive de impozitare de la 30 la 50%. Azi e joi, aseară am primit un document care umblă prin Parlament, în care se vorbeşte despre impozitarea cu 90% a ce trece de 10 000 lei. Astăzi, joi, ministru nostru, a spus că degeaba ne agităm cu pensiile astea speciale, că de fapt ele nu o să producă mare economie în bugetul de stat. Acesta este documentul magic. Să vă citesc din el: ‘Pentru modificarea şi completarea art. 101 din Legea 227 din 8.09.2015 privind Codul Fiscal, 22 aprilie 2019, Parlamentul României doptă prezenta Lege, alin. 2 al art. 101 se modifică şi va avea următorul cuprins: impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozitabil de până la 10 000 lei lunar din pensii. Şi articolul 2, pentru venitul imozitabil de peste 10 000 leilunal din pensie se aplică o cotă de impunere de peste 90%”, a conchis Denise Rifai.

