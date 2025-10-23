Din cuprinsul articolului Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au informat că polițiștii Secției 3 au fost sesizați joi, printr-un apel la 112, de o femeie care a anunțat că soțul ei a decedat.

“Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soțul acesteia a decedat. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța.Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, transmite IPJ Constanța.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Potrivit unor surse, bărbatul găsit spânzurat este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța. Se pare că acesta suferea de depresie și urma un tratament.