Diana Șoșoacă continuă seria declaraților uluitoare. Senatoarea susține că a fost exclusă din AUR pentru declarațiile sale făcute cu privire la efectele adverse ale vaccinului Pfizer.

Mai exact, potrivit acesteia, în urma declarațiilor sale, 90% dintre români nu s-au vaccinat. Totodată, senatoarea a subliniat faptul că ea nu le-a spus românilor să se vaccineze și doar le-a spus să fie atenți la efectele adverse ale vaccinurlor anti-covid.

”Eu sunt inteligență, ceea ce acest guvern nu denotă, îmi pare rău pentru ei. Uitați-vă că și guvernul anterior și acesta au menționat că la 70% vaccinați renunțăm la restricții. Având în vedere că populatia s-a trezit, ei dau vină pe Șoșoacă. Am reușit eu să conving 90% dintre români să nu se vaccineze, deși eu nu am spus așa ceva, doar am zis să se uite la efectele adverse.

Dacă vrei să faci un act medical, însțiințezi oamenii și despre efectele adverse. Uitați-vă cum pe mine m-au exclus din AUR pentru declarațiile mele despre efectele adverse ale vaccinului Pfizer”, a declarat senatoarea la România TV.

Diana Șoșoacă, despre vaccinul românesc anti-covid

În același timp, Diana Șoșoacă a vorbit despre un român care a inventat un vaccin însă nu a primit banii necesari de la Guvern. Mai exact, este vorba despre vaccinul românesc Ocnogen, pe care, potrvit senatoarei, este foarte posibil să îl fi cumpărat cineva din Germania.

Totodată, Diana Șoșoacă se întreabă de ce Guvernul nu a dorit să finanțeze un vaccn românesc în cazul în care își dorește vaccinarea maisvă a populației. Aceasta a mai sublniat faptul că nu consideră necesar vaccinul pentru o simplă gripă, însă îi reprezintă pe toți cei care sunt sau nu de acord cu vaccinarea.

”Avem un român, extraordinar cercetător, care a inventat un vaccin Oncogen, testat pe el însuși. Cert este că atunci când a anunțat acest vaccin, făcut cu Institutul Cantacuzino, a avut nevoie de 2-3 milioane de euro și guvernul nu i-a dat, în schimb este posibil să fie acum cumpărat cu tot cu patent de Germania.

Dacă oamenii doresc vaccinare, de ce guvernul nu a vrut să finanțeze un vaccin românesc? Eu nu consider necesar să mă vaccinez pentru o gripă, nu am de ce, dar eu reprezint că parlamentar toți românii, chiar și pe cei care vor să se vaccineze”, a conchis Diana Șoșoacă.

Sursa foto; INQUAM Photos, Octav Ganea