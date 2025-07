Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit recent, în cadrul unei intervenții la B1 TV, situații alarmante descoperite în urma verificărilor Corpului de Control la Romsilva.

Conform ministrului, mai multe direcții silvice din țară, inclusiv cele din Bistrița-Năsăud, Constanța și Dolj, au raportat pierderi financiare serioase, ce se întind pe o perioadă de cinci ani consecutiv.

În paralel, conducerea acestor structuri a primit, paradoxal, bonusuri de performanță și evaluări foarte bune, în ciuda rezultatelor negative evidente.

Buzoianu a atras atenția asupra nevoii urgente de reformă și control mai riguros în cadrul instituțiilor silvice, subliniind responsabilitatea Ministerului Mediului de a superviza aceste entități. Ea a declarat că, deși există anumite prevederi legale care încearcă să asigure independența Romsilva, instituția rămâne în subordinea ministerului, care trebuie să intervină și să impună transparență și responsabilitate.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât, în anii 2021 și 2022, în direcțiile silvice cu pierderi cumulate de aproximativ 70 de milioane de lei, s-au acordat prime și bonusuri în valoare totală de 25 de milioane de lei.

Ministrul a exemplificat situația, subliniind că este „fantastic” cum directorii au fost recompensați financiar și profesional, chiar dacă au condus instituții în pierdere continuă.

În dialogul purtat cu reprezentanții Romsilva, aceștia au încercat să argumenteze că structura lor este protejată de o ordonanță de urgență (OUG 109) care le conferă o autonomie ridicată, separându-i de controlul ministerial. Totuși, ministrul Buzoianu a reamintit că această protecție nu exclude subordonarea instituției față de Ministerul Mediului, care are obligația legală de a supraveghea activitatea acesteia.

“În primul rând, avem direcții silvice, care, timp de 5 ani consecutiv, au avut pierderi financiare. Bistrița Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman, Tulcea sunt direcții silvice, care 5 ani consecutiv au avut pierderi.

În anii în care au avut pierderi, ce să vedeți? Au primit prime: prime pentru performanță, bonusuri pentru performanță, directori care și-au dat calificativ de foarte bine, de bine. Fantastic, ai zice că totul funcționează perfect.

În 2021 și în 2022, în direcții silvice care au înregistrat împreună 70 de milioane de lei pierderi, în aceleași direcții silvice s-au dat bonusuri de performanță, prime în valoare de 25 de milioane de lei. Adică oameni care au înregistrat pierderi de 70 de milioane au fost ultra performanți, au meritat prime de performanță.

Nu doar că prime de performanță, atenție, și calificative de foarte bine, și de bine. Deci toate aceste lucruri arată, de fapt, cum ei nu s-au așteptat niciodată să se uite cineva peste aceste cifre.

Și astăzi am avut această discuție cu reprezentanții Romsilva. Au venit la dezbatere și mi-au zis: ‘doamna Buzoianu, dumneavoastră nu aveți de ce să vă uitați pe organigrama Romsilva, dar nu aveți de ce să vă dați cu părerea pe cum suntem noi structurați, că nu vă puteți băga peste conducerea noastră. Noi suntem, cumva, în baza legii, OUG 109, separați total’.

Și eu a trebuit să le reamintesc că sunt, totuși, o autoritate sub autoritatea Ministerului Mediului.

Păi sub autoritatea Ministerului Mediului, indiferent câte legi îi protejează să le spună că nu poți să faci asta, nu poți să faci cealaltă, sub autoritatea Ministerului Mediului înseamnă că, totuși, eu, în calitate de ministru și Ministerul Mediului are o datorie să urmărească ce se întâmplă”.