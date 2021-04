Senatorii au vorbit despre controversa apărută după ce Diana Șoșoacă nu a fost lăsată să intre la o ședință a Comisiei Juridice, din cauza faptului că nu purta o mască medicinală de protecție.

Totuși, trebuie menționat că senatoarea purta o mască transparentă din plastic. Drept răspuns, Diana Șoșoacă a spus că legislația prevede că în spațiul interior trebuie acoperite cu o mască nasul și gura, iar nicăieri nu se impune un anumit tip de mască.

Declarația lui Lucian Romașcanu a fost făcută în ședința din 14 aprilie a Biroului Permanent al Senatului, potrivit stenogramei întâlnirii.

„Suntem, cum a spus și doamna președinte Dragu, suntem cu Parlamentul sub 9%, unii zic 9, unii zic 3% încrederea populației. Orice motivare a doamnei Șoșoacă și a persoanelor din același tip de comportament în a face scandal ne va duce cu Parlamentul sub cota de îngheț. Aseară am fost la televiziune la Antena 3, de la ora 19.99, și 15-20 de minute n-a fost decât doamna Șoșoacă cu scandal la ușa Comisiei Juridice”, a declarat Lucian Romașcanu.