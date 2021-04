Diana Șoșoacă e terminată! Lovitură cumplită primită de senatoare. Riscă sancţiuni extrem de dure

Raportul depus miercuri la Biroul Permanent al Senatului arată că majoritatea membrilor Comisiei Juridice sunt de părere că senatoarea Diana Șoșoacă a încălcat deontologia parlamentară, normele de conduită, demnitatea funcției și solemnitatea activităților parlamentare.

Regulamentul Senatului precizează că persoanele care încalcă regulamentul pot primi sancțiuni ce constă în atenționare, chemare la ordine, retragerea cuvântului, îndepărtarea din sală pe durata ședinței sau avertisment public-scris.

În raportul depus miercuri la Biroul Permanent al Senatului se mai arată că Diana Șoșoacă ”nu a avut un comportament care să onoreze demnitatea funcției, cu toate responsabilitățile care îi incumbă în calitate de reprezentant ales al poporului”.

Menționăm că senatoarea a fost invitată la discuțiile din Comisie pentru a-și exprima punctul de vedere, însă nu a fost lăsată în sală pentru că nu purta o mască de protecție conformă și pentru că a făcut scandal.

Amintim că, în data de 7 aprilie, Diana Șoșoacă a avut un discurs în Senat în care incita la nerespectarea regulilor. Discursul a fost publicat și pe pagina de Youtube a Senatului României. În urma acestui videoclip, Youtube a decis ștergerea acestuia și chiar a trimis un avertisment în care se precizează că pagina instituției va fi închisă dacă mesajele de acest fel vor continua.

După raportul depus la Biroul Permanenet al Senatului, Diana Șoșoacă a trimis Comisiei Juridice o scrisoare în care îi acuză pe senatori că că o supun discriminării, hărțuirii și jignirilor. Aceasta spune că expune „opinii de specialitate juridică” și că va sesiza ambasadele și va cere ajutor internațional.

„Vă invederez ca a devenit o obisnuinta in Senatul Romaniei ca subsemnata sa fiu supusa discriminarii, hartuirii, jignirii si acuzatiilor nefondate, doar pentru ca emit opinii cu care partidele din coalitia de guvernare nu sunt de acord.

In acest context va anunt ca voi sesiza pe langa institutiile Statului Roman, inclusiv institutiile internationale cu prerogative in apararea drepturilor omului, mai ales cu privire la discriminarea subsemnatei pe criterii de religie si etnie, cu privire la exprimarea unor opinii de specialitate juridica, avand in vedere ca subsemnata sunt de profesie avocat, dar si cu privire la declaratiile politice pentru care niciun om politic nu poate raspunde in niciun mod, incalcarea dreptului la libera exprimare si libertatea de opinie.

In spatiul public a aparut o sesizare formulata de catre dna Senator Alina Gorghiu (PNL), Senator care ne onoreaza cu prezenta in plen foarte rar, preferand telefonul, care a fost preluata de catre toate televiziunile, subsemnata fiind supusa oprobiului mediatic, incalcandu-se grav dispozitiile legale atat ale Statutului Senatorilor, cat si cele Constitutionale, precum si cele cu privire la discriminare, dreptul la libera exprimare si libertatea de opinie, fiind supusa deja judecatii la televiziuni, inainte de a fi chemata in fata Comisiei Juridice, iar fata de opiniile PNL, USR si UDMR exprimate in spatiul public raportat la aceasta, consider ca deja v-ati antepronuntat, mai ales ca aceste partide detin majoritatea in Comisia juridica si Senat, iar Presedinta Comisiei Juridice este de la PNL, fiind deja considerata vinovata de presupuse fapte de care sunt acuzata fara sa am posibilitatea sa ma apar, imaginea subsemnatei avand de suferit. In acest context orice decizie de vinovatie veti adopta se circumscrie antepronuntarii in spatiul public, prezenta mea in fata Comisiei juridice fiind doar o simpla formalitate. (…) Va invederez ca fata de presiunile si hartuirea pe care le exercitati fata de subsemnata, ma vad nevoita sa anunt toate ambasadele din Romania cu privire la linsajul la care este supus un DEMNITAR AL STATULUI ROMAN SI VOI CERE AJUTOR INTERNATIONAL.“