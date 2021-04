Diana Şoşoacă a vorbit despre valul de violenţe înfăptuite de forţele de ordine din România, în contextul cazului petrecut la Galați. Senatoarea susține că știe foarte mulți polițișt care comit abuzuri de ani de zile și care nenorocesc românii, făcând referire inclusiv la masca de protecție.

Totodată, Diana Șoșoacă a găsit și vinovații. Ea consideră că vina le apariține șefului DSU, Raed Arafat și ministrului Sănătății, care au ”înnebunit lumea cu acest carcalac”. Senatoarea susține că aceștia au creat ”o psihoză”, polițiștii primind bonusuri la salariu pentru toate amenzile pe care le dau.

„Imi pare rau pentru domnul Diaconu, dar eu cunosc astfel de politisti care fac astfel de abuzuri, nu de anul asta, dar mai ales anul asta, pentru ca li se permite.

Este plina tara de astfel de politisti si politisti locali care au nenorocit oamenii. Mai ales anul asta, pentru o nenorocita de masca. E de vina si ministrul Sanatatii si Arafat. A innebunit lumea cu acest carcalac, ca eu Covid nu pot sa-i spun, a creat o psihoza, iar politistii primesc bonusuri la salariu daca prind oamenii fara botnita si daca incatuseaza oamenii. O sa vedeti fluturasii de salariu in plangerile penale pe care le-am facut”, a spus Diana Șoșoacă, la România Tv.

Diana Șoșoacă amenință cu plângere penală

Senatoarea susține că nu înțelege motivul pentru care bărbatul ucis a fost pus la pământ și a amintit de un caz de la Brăila. Totodată, ea susține că Arafat a formulat plângere penală, în condițiile în care șeful DSU poartă după el mereu un pistol.

În acest context, Diana Șoșoacă anunță depunerea unei plângeri penale la adresa premierului Florin Cîțu, care în mod normal ar trebui să se autosesizeze.

„Ce greseala a facut omul ala ca sa fie pus la pamant, incatusat si sa i se puna genunchiul pe gat?

Cazul de la Braila cu copilul in balta de sange il mai stiti? Eu am vorbit ulterior cu Toni, pentru ca il voi ajuta in acest dosar. Stiti ce mi s-a spus in jur de 3 dimineata, cand am sunat la 112? Abia atunci s-au sesizat ca-i omoara Şoşoacă si abia atunci au trimis salvarea. Un politist imi spune la 3 dimineata „haideti, doamna, ca exagerati, a fost o iluzie optica”. Deci ei abia dupa cateva ore au trimis ambulanta.

Facem plangere penala la adresa premierului Citu. Gabriel Gaspar a spus ca are un cutit si un topor, dar nu il omoara, ca nu e criminal ca el. Arafat a formulat plangere penala spunand ca i-a creat o stare de temere si considera ca poate fi o amenintare la adresa lui. Arafat, care umbla cu ditamai pistolul la el si il arata jurnalistilor. Ii e frica, e fetita?

Eu solicit organelor de ancheta sa mearga si sa-l retina pe domnul Citu imediat. Ar trebui sa se autosesizeze, avand in vedere ca a spus ca ne elimina. Eu consider ca este o amenintare cu moartea. Uitati ce-mi fac mie in parlament. Deci eu l-am sunat pe domnul Arafat si cand m-am prezentat mi-a zis la revedere, desi sunt senator al Romaniei.”, a mai declarat Diana Şoşoacă.