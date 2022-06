Traian Băsescu continuă să surprindă. În ciuda numeroaselor informații oferite despre casa în care se va muta după ce va părăsi vila RAAPPS, fostul președinte nu a spus că ansamblul rezidențial unde se va muta aparține unui apropiat partener de afaceri al ginerelui său, Radu Pricop, în persoana magnatului Valentin Vişoiu.

Traian Băsescu se mută într-unul dintre cele mai luxoase ansambluri rezidenţiale din Capitală.

„Preocupările legate de facturi au fost abandonate rapid de fostul preşedinte care astăzi s-a mutat într-unul dintre cele mai luxoase ansambluri rezidenţiale din Capitală. A renunţat chiar şi la staţia de metrou pentru luxul din complexul construit de cineva care nu îi e deloc străin”, au dezvăluit cei de la Antena 3.

Noua locuinţă a lui Traian Băsescu ar putea costa între 277.000 euro plus TVA şi 565.000 euro plus TVA şi un loc de parcare de 15.000 euro plus TVA, susține sursa citată.

Complexul de lux este construit de un om de afaceri care nu îi e deloc străin, el fiind apropiat partener de afaceri cu ginerele său Radu Pricop. Soţul Ioanei Băsescu este cel care a întocmit actele pentru magnatul Valentin Vişoiu, potrivit dosarului ANRP făcut de DNA în cazul moşiei Brătianu, în care Pricop şi Vişoiu au omorât-o în acte pe Eleonora Brătianu ca să obţină despăgubiri de 104 milioane de euro. Cu 60 de milioane mai mult decât valora moşia.

„Pricop nu a fost doar avocat în afacere, ci beneficiar al despăgubirii, alături de Vişoiu. Cu cinci dosare de retrocedări la ANRP; Vişoiu, unul dintre cei mai mari beneficiari ai retrocedărilor dubioase, a ajuns să aibă 3,5% din Fondul Proprietatea, reprezentând peste 408 milioane acţiuni”, a mai spus sursa menționată.

RA-APPS îl cheamă în judecată pe fostul președinte al României

Amintim că în urmă cu două zile RA-APPS (Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”) a anunțat că cererea de chemare în judecată privind evacuarea lui Traian Băsescu din vila de protocol este în curs de redactare şi va fi depusă la instanţa competentă între 2 iunie și 6 iunie.

„Cererea de chemare în judecată privind evacuarea Dlui. Traian Băsescu din imobilul – reşedinţa oficială situat în Bucureşti, Str. Gogol nr. 2, sector 1, este in curs de redactare şi va fi depusă la instanţa competentă în intervalul 02-06.06.2022.

Odată înregistrată la instanţa competentă, cererea de chemare în judecată va primi număr de dosar şi va avea îndeplinite formalităţile de informaţie publică fiind regăsită pe portalul instanţelor de judecată”, a transmis pe 2 iunie, RA-APPS (Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”).

Amintim faptul că termenul de evacuare din locuinţa de protocol a expirat pe 1 iunie 2022.