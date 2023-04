Anca Țurcașiu rămâne una dintre cele mai de succes artiste de la noi din țară. Se poate lăuda cu o carieră longevivă, cu proiecte în muzică și în cinematografie, cum ar fi cel mai recent sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. În ultimii 3 ani însă, s-au schimbat multe lucruri în viața sa personală. A divorțat de soțul său după 22 de ani de căsnicie, iar fiul lor, Radu, s-a căsătorit anul trecut.

De când a divorțat, Anca Țurcașiu nu s-a mai implicat în nicio relație, dar este deschisă și crede cu siguranță că va apărea bărbatul potrivit pentru ea.

„Nu am întâlnit încă persoana de brațul căreia să mă agăț, bărbatul de brațul căruia să mă agăț, dar sunt convinsă că va veni”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Ce fel de soacră este Anca Țurcașiu?

Fiul artistei, Radu, s-a căsătorit anul trecut, așa că mulți sunt curioși când cuplul îi va oferi un nepoțel. Anca Țurcașiu a spus că fiul său și soția lui nu își doresc momentan să devină părinți, iar ea preferă să nu intervină în căsnicia lor.

„Nu neapărat. M-aș bucura, (n.r. – ca fiul ei să-i ofere un nepoțel) dar nici eu nu cred că vor momentan. Eu nu dau sfaturi în căsnicie, fiecare trăiește cum își dorește, sunt o mamă foarte cool”, a spus ea.

A apelat la ajutor specializat după divorț

Anca Țurcașiu a mărturisit că a apelat la mai mulți specialiști pentru a putea trece peste divorț, mai exact la un psiholog și la un preot. De asemenea, a spus că nu exclude posibilitatea să se recăsătorească.

„Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț. (…)

De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine. Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac… un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva. (…) Îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu și să primesc. Și asta fac, în fiecare clipă și în fiecare zi. Vreau să încerc. Important e vibe-ul pe care îl ai în viață”, a spus ea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.