Anca Țurcașiu, despre curajul de a divorța după 22 de ani de căsnicie

În iulie 2020, Anca Ţurcaşiu și-a anunțat fanii că divorțează de soțul ei, Cristian Georgescu, după 22 de ani de căsnicie. Astăzi, 15 aprilie 2023, după aproape trei ani de la divorț, vedeta și-a deschis sufletul și a spus ce a învățat după despărțirea de soțul ei.

Anca Țurcașiu a recunoscut că a fost nevoie de foarte mult curaj pentru a face acest pas și ar vrea ca gestul ei să inspire și alte femeie care nu sunt fericite în căsnicia lor. Din punctul ei de vedere, cel mai important lucru pentru ca o relație să funcționeze este ca fiecare partener să fie fericit și împăcat cu sine însuși pentru a putea oferi celuilalt din bucuria sa.

„Am o meserie pe care o fac din 1986, hai să calculăm câți ani sunt și câte milioane de comentarii au fost de-a lungul acestor ani. Mă interesează ce spune lumea, însă ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta (a divorțat) a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea.

Îți trebuie mult curaj și multă asumare ca să faci asta, dar eu cred că mi-a întins cineva de Sus o mână și am reușit, a fost foarte greu, a fost mult mai greu decât aș fi crezut vreodată, dar acum sunt un om extrem de fericit, echilibrat, împlinit și mulțumit”, a declarat, sâmbătă, vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

Anca Țurcașiu nu își va spăla niciodată „rufele murdare” în spațiul public

În cadrul acelui interviu, Anca Țurcașiu a explicat cum a reușit să ofere fanilor ei detalii despre viața sa personală, păstrând, totuși, anumite informații pentru ea însăși. Vedeta este bucuroasă că a reușit să mențină această „balanță” prin decență, bun-simț și educație.

„Eu predau bunele maniere. Cum ar fi să-mi spăl rufele în public și să spun cu adevărat ce simt sau ce s-a întâmplat în viața mea, ar fi un lucru total greșit. Numai Dumnezeu știe și va rămâne acolo, între mine și El. Nu trebuie nimeni să știe ce dureri am, ce probleme.

Ceea ce arăt este autentic, am un vibe bun și o energie minunată pentru că am învățat cum să le am și cum să le construiesc și să mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze bucurându-mă că mai există o zi minunată pe care o voi trăi”, a mărturisit vedeta.