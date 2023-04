Detalii noi legate de viaţa personală a Ancăi Ţurcaşiu, venite chiar de la celebra artistă personal!

În iulie 2020, după 22 de ani de căsnicie, Anca Ţurcaşiu anunţa că divorţează de medicul Cristian Georgescu.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!

Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo Sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului”, spunea actriţa şi cântăreaţa la acel moment.

Anca Ţurcaşiu îşi doreşte iarăşi un iubit, însă este singură deocamdată

Aproape trei ani mai târziu, există cineva care i-a aprins din nou inima iubitei artiste? Mulţi români sunt curioşi dacă Anca Ţurcaşiu mai este sau nu singură, iar vedeta a elucidat misterul într-un interviu acordat recent. Ea spune că nu a apărut încă acel cineva special în viaţa sa.

„Din păcate nu, îmi doresc un partener de viață, dar nu a apărut. Bărbații, probabil, că sunt ori prea intimidați de mine sau habar nu am, nici nu prea mă interesează, dacă apare, apare.

Când vrea Dumnezeu să fie, va veni acela, the one. Eu nu mai am timp să mai accept relații doar să fiu cu cineva și să nu fiu mulțumită.

Nu am niște așteptări foarte mari, dar e normal să am așteptări. Și îmi doresc un partener care să mă mângâie și să aibă grijă de mine”, a declarat Anca Ţurcaşiu pentru Impact.

„Foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine”

Şi anul trecut, în alt interviu, vedeta recunoştea că bărbaţii se simt intimidaţi de ea şi chiar speriaţi de personalitatea sa.

„Nu, să știi că bărbații sunt foarte timizi, foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine, pentru că se sperie de personalitatea mea și le e teamă oarecum.

Pentru ei sunt Anca Țurcașiu, persoana aceea, nu pot realiza că sunt și eu un om ca toți oamenii. Cum m-aș duce eu acum să îl cunosc pe Bradley Cooper, de exemplu. Eu m-aș duce normal, cumva, pentru că înțeleg că e doar o meserie aceasta, dar totuși ai așa un sentiment…

Primesc foarte multe complimente și normal că mă fac să mă simt foarte bine, eu și sunt un om vesel, deschis, sociabil, zâmbitor, cald, adică nu sunt cu nasul pe sus sau să mă port într-un anume fel. Consider că sunt un om absolut normal”, a mărturisit Anca Ţurcaşiu pentru Viva!.