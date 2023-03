Cu toate că au doi copii, aceștia au luat hotărârea de a încheia mariajul. Pornind de la această separare, fanii acestora au presupus în ultima perioadă că ar fi vorba de infidelitate din partea Deei. În urma acestor zvonuri legate de faptul că ar fi fost înșelat, Dinu a venit cu răspunsul lămuritor pentru public.

Este de necrezut care este cauza divorțului

Cântărețul a afirmat că soția lui nu l-a înșelat și că relația lor s-a degradat mai degrabă din viziuni financiare total opuse. Ce vrea să însemne asta? Mai exact, Maxer spune că el preferă să nu cheltuiască mulți bani decât să muncească în plus, în timp ce soția sa a ajuns să câștige bine din activitatea de influencer, iar de aici au plecat toate discuțiile în familie.

Despărțirea a început să se producă din luna august, problemele fiind mai vechi.

Dinu a vorbit și despre relația Deei cu medicul ei estetician.

,,Despărțirea, de fapt, a început în luna august. Cele mai mari dispute erau legate de muzică”

„Deea are doar o relație profesională cu acel medicul estetician. Ea e doar PR acolo. Ei îi place foarte mult. Deea are o relație profesională cu medicul care m-a operat de blefaroplastie. El are o iubită cu care Deea e prietenă. Nu e nimic între el și Deea. Despărțirea, de fapt, a început în luna august. Cele mai mari dispute erau legate de muzică. Această ceartă dusă la intensitate prea mare de obicei semnalizează probleme în cuplu. Știu asta din relația anterioară”, a afirmat Dinu Maxer în emisiunea moderată de Cristi Brancu la Prima TV.

După toate aceste afirmații ale lui Dinu, Deea Maxer a venit și ea cu replici prin care vrea să evidențieze care au fost cauzele despărțirii din punctul ei de vedere.

„Vreau să confirm cele spuse de Dinu și să îi mulțumesc pentru sinceritate și transparență. Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalități, implicare, forță de muncă. Eu am crescut alături de Dinu și îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că vom putea să rămânem prieteni pentru a ne crește copiii în continuare”, a spus Deea.

Artista a mai adăugat faptul că și-au dat seama că nu mai aveau lucruri în comun. În prezent aceștia locuiesc pe aceeași scară pentru a putea să le ofere copiilor toată afecțiunea, iar această etapă să nu-i afecteze

Dinu a mai spus că au acum tutelă comună. „Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă.Dar când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc”, a încheiat Dinu.

Pe plan profesional lucrurile nu au stat atât de bine pentru cântărețul Dinu, iar soția sa a avut parte de mai multe proiecte.

„La ea s-a umplut paharul! Eu am avut mult proiecte ratate! Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred. Eu nu m-am îmbogățit, dar am trăit bine. Ea s-a simțit îngrădită de limitele pe care eu le-am fixat în viață!” a încheiat acesta.