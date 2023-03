Anunț de necrezut pentru fani! Cuplul Deea și Dinu Maxer divorțează

Nimeni nu se aștepta la o astfel de veste din partea familiei Maxer, iar fanii sunt devastați la aflarea acestei decizii. Până acum, cei doi au fost văzuți la TV sau pe paginile de socializare și totul părea foarte frumos între ei. Nu s-ar fi gândit cineva că totul o să se sfârșească.

Deea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare din care înțelegem că relația lor chiar a luat sfârșit. Artista i-a mulțumit soțului pentru tot.

„Am decis să încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă”

„Am decis să încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie la care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc @dinumaxer!, a fost mesajul Deei pe rețelele de socializare”.

Ne dorim discreție, liniște și pace

,,Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”

Nu și-ar fi dorit nimeni o asemenea veste tristă din partea îndrăgitului cuplu. Cu toate că sunt șocați, admiratorii lui Deea și Dinu Maxer continuă să-și arate sprijinul față de aceștia și să respecte frumoasa lor poveste de dragoste. Unii din fani au bănuit că ceva se întâmplă în familia lor deoarece postările Deei erau din ce în ce mai diferite față de ce posta înainte.

„Deși nu îmi vine să cred, vă doresc liniște și fericire ambilor, voi știți cel mai bine încotro trebuie să vă îndreptați”, „@deeamaxeroficial pentru cei care te urmăresc a venit doar ca o confirmare… postările tale erau din ce în ce mai motivaționale, tu aveai activități diferite, se vedea că ceva se întâmplă… Greu, dar un pas înainte….pentru copii să fiți mereu un exemplu, lor nu le este ușor, dar timpul va decide ce se întâmplă cu voi doi. Să fii tare și mergi înainte!”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor la anunțul divorțului.