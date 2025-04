Dezbatere prezidențială 2025, ziua doi.

Marți, 29 aprilie 2025, de la ora 19:30, a avut loc a doua dezbatere electorală pentru alegerile prezidențiale. Au fost invitați toți candidații. Din cei 11 candidați, doar zece s-au prezentat, singurul absent fiind George Simion (AUR).

Antonescu crede că România are nevoie de o economie puternică, pornind de la combaterea evaziunii fiscale, eliminarea clanurilor și promovarea unei noi țări în spirit și în politica externă.

Lasconi crede că, dacă ar vota copiii, ar câștiga din primul tur. Ea crede că avem nevoie de ei deoarece nu există viitor pentru copiii României fără implicare. Dă asigurări că are soluții și că va avea un consilier pentru tineret la Cotroceni.

Terheș crede că în pozițiile cheie din Justiție este nevoie de procurori generali care au demonstrat deja rezultate în instanțe și care respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Ponta a spus că ar numi la Curtea Constituțională oameni corecți și profesioniști. Totuși, el a reamintit că deciziile CCR au legătură cu activitatea politică.

Popescu ar vrea să schimbe percepția greșită conform căreia România este o țară mică și lipsită de importanță. Din punctul lui de vedere, România nu este de neglijat. Acesta a dat asigurări că se va îngriji ca țara să fie respectată la nivel internațional.

Banu-Muscel vrea să transforme sistemul medical românesc într-unul capabil să atragă specialiști pensionați din alte țări și să devină o industrie dedicată vârstnicilor.

Întrebare: – Care este ultimul spital românesc de stat în care ați intrat ca pacient?

Răspuns: – Am intrat într-unul din Ploiești și cred că am fost bine tratat. Personalul a fost atent și asta m-a impresionat pozitiv. În SUA am trei centre medicale în care soția mea este medic, dar vreau să facem ca sistemul medical să atragă oameni care ies la pensie din alte țări, să creăm o industrie pentru oamenii în vârstă.