Elena Lasconi și-a exprimat dezacordul față de colaborarea dintre edilul Capitalei și Matei Păun, indicând că astfel de asocieri ridică semne de întrebare, mai ales în contextul unei candidaturi la o funcție atât de importantă precum cea de președinte al României.

De asemenea, Lasconi a ridicat suspiciuni privind eventuale fonduri redirecționate către o firmă controlată de Matei Păun, în contextul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, firma Getica OOH SRL, despre care se afirmă că ar fi controlată de Matei Păun, a emis în perioada 26 februarie – 31 martie 2025 un total de 20 de facturi către echipa de campanie a lui Nicușor Dan, potrivit Fanatik.

„Un rusofil, după cum am văzut din postările lui. Nu știu ce treabă are cu Nicușor Dan, dar nu m-aș înconjura cu astfel de oameni sub nicio formă. Am văzut că a făcut o conferințe de presă în care a spus că nu îl va lua consilier la Cotroceni și că va fi la 10 km de Cotroceni. Dar ce? Îi pune brățară electronică?

Să cred eu sau cineva că președintele, când o să aibă o grămadă de pârghii, e periculos și să se vadă la o bere. Și după cum am văzut, înțeleg că o grămadă de bani s-au dus la o firmă controlată de el, ceea ce este foarte grav. Ca să nu mai zic că este un personaj dubios, cu relații cu Belarusul, pro rus. Niciodată nu l-am văzut pe omul ăsta, nu știu cine e, l-am văzut în poze”, a spus Elena Lasconi în cadrul emisiunii „Testul Puterii”.