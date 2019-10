„Printre primele măsuri, vom pregăti o reechilibrare bugetară care să permită închiderea anului bugetar, cu cel mai mic deficit posibil. Situația în acest domeniu bugetar este că nu știm adevărul. Am avut o întrevedere cu domnul Mugur Isărescu și nu pot să vă dezvălui ce am discutat. Am luat act de evaluarea domnului Guvernator, îl apreciez foarte mult”, a declarat premierul desemnat al României.

Liderul PNL a declarat la digi24 că situația bugetară din România nu reprezintă o problemă serioasă și că poate fi ținută sub control

„Nu cred că este motiv de îngrijorare foarte serioasă. Situația poate fi ținută sub control, putem să fim la linia de plutire și chiar să începem să creștem”, a adăugat liderul PNL.

Mai mult, acesta susține că țara se îndreaptă spre o depășire a deficitului bugetar și că situația trebuie explicată de asemenea partenerilor europenei.

„După cum arată datele acum, ne îndreptăm spre o depășire a deficitului bugetar. Important este ca această depășire să fie cât mai mică și, mai ales să încercăm, dacă se ajunge la depășirea deficitului de 3% care este prognozat, să îl limităm cât putem de mult și mai ales să explicăm partenerilor europeni situația”, a completat Orban.

„A doua mare urgență pe care o avem, este elaborarea legii proiectului bugetului de stat și a proiectului asigurărilor sociale de stat. La cel târziu 15 noiembrie, guvernul trebuie să prezinte în fața Parlamentului proiectul de buget”, a concluzionat liderul PNL.

Te-ar putea interesa și: