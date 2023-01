În această dimineața, 18 ianuarie 2023, un elicopter s-a prăbușit în perimetrul unei grădinițe din orașul ucrainean Brovary, situat în regiunea Kiev, izbucnind un incendiu. Anunțul a fost făcut de către purtătoarea de cuvânt a poliției din regiunea Kiev, relatează RBC Ucraina.

La rândul său, Biroul Președintelui Ucrainei a transmis că un aparat de zbor a căzut asupra obiectului de infrastructură socială.

„Aflăm informații despre victime și despre circumstanțe. Serviciul de stat pentru situații de urgență și toate serviciile sunt deja la fața locului”, a declarat Kirilo Timoșenko, adjunctul șefului Biroului Președintelui Ucrainei.

Se pare că în momentul prăbușirii elicopterului se aflau copii în grădiniță. Evacuarea lor a fost deja finalizată. La fața locului se află ambulanțe, poliție și pompieri.

„În orașul Brovary, un elicopter a căzut lângă o grădiniță și o clădire rezidențială. În momentul tragediei, în grădiniță se aflau copii și angajați ai instituției.

În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Există victime”, a informat Oleksiy Kuleba, șeful OVA.

Potrivit sursei citate anterior, deocamdată, nu este clar ce fel de elicopter s-a prăbușit, dar cel mai probabil este un aparat de zbor al Armatei Ucrainei.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023