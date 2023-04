Premierul Nicolae Ciucă le-a dat asigurări românilor că Guvernul nu are în vedere măsuri care să afecteze puterea de cumpărare a cetățenilor.

Nicolae Ciucă a dat ordine clare instituţiilor statului

„Am stabilit sarcini clare și o mai bună coordonare la nivelul instituțiilor statului – Ministerul Finanțelor, ANAF, Vamă, Mari Contribuabili – pentru a creste nivelul de colectare la bugetul de stat. Este nevoie de un dialog permanent atât între aceste instituții, cât și în relația cu contribuabilii pentru a valorifica resursele publice.

Vom veni, în perioada următoare, cu o serie de măsuri pentru chibzuirea mai buna a fondurilor publice, agreate la nivelul guvernului și coaliției de guvernare.

Suntem un guvern responsabil și abordăm reducerea cheltuielilor bugetare plecând de la trei coordonate clare: nu vor fi afectate veniturile salariaților, menținem bugetul pentru investiții, nu introducem noi taxe și impozite.

Austeritatea nu este soluția, rezultate au dat cumpătarea și chibzuința banului public.

Nu avem în vedere măsuri care să afecteze puterea de cumpărare a cetățenilor, în condițiile în care am trecut cu toții prin această situație de criză, am fost afectați de creșterea prețurilor, de inflație și, cu toate acestea, putem spune după un an de zile că România a reușit să își mențină echilibrul și să se profileze ca fiind cea mai stabilă economie din regiune”, a spus Nicolae Ciucă.

Puterea de cumpărare a României s-a îmbunătățit

De asemenea, premierul a ținut să precizeze că, potrivit ultimelor date transmise de Eurostat, puterea de cumpărare a României s-a îmbunătățit considerabil.

„Ultimele date publicate de Eurostat arată îmbunătățirea puterii de cumpărare.

Este un indicator pe care trebuie să îl urmărim și, în continuare, să gestionăm tot ceea ce se petrece în interiorul economiei noastre pentru a putea să asigurăm trendul descrescător al inflației și reducerea acesteia cât mai mult posibil până la finele anului.

Rezultatele pe care le-am obținut anul trecut, respectiv creșterea Produsului Intern Brut cu 49 de miliarde, volumul mare de investiții străine – 11 miliarde de euro, atragerea celei mai mari sume din fonduri europene – 11,3 miliarde de euro – sunt elemente care ne responsabilizează să menținem această evoluție.

Vom proteja economia, cetățenii, locurile de muncă și vom folosi întreg potențialul energetic, agricol și în domeniul IT&C pentru a continua procesul de modernizare si dezvoltare al României.”, a mai spus Nicolae Ciucă, joi, după încheierea ședinței de Guvern.