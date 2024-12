Experții au solicitat actualizări ale regulilor de testare a vederii șoferilor trecuți de o anumită vârstă. Pentru a spori siguranța rutieră, șoferii mai în vârstă, considerați mai expuși riscului decât alte categorii demografice, urmează să fie supuși unor noi controale oftalmologice.

De asemenea, modificările taxelor auto vor afecta șoferii mai în vârstă, din primăvară, după ce taxele pe vehicule (VED) vor fi majorate semnificativ, relatează Express.co.uk.

Evaluări mai vechi ale testelor auto

Experții auto analizează fezabilitatea furnizării unui cadru pentru o evaluare standardizată voluntară a șoferilor în vârstă din Marea Britanie. Multe autorități locale și-au dezvoltat deja propriile teste pentru a verifica dacă participanții la trafic sunt în siguranță la volan.

Cu toate acestea, nu a fost creat un test național standard pentru a evalua abilități precum conștientizarea și perceperea pericolelor.

Lucrările sunt efectuate de Consiliul Consultativ Parlamentar pentru Siguranța Transporturilor (PACTS), Grupul de lucru pentru șoferi în vârstă (ODTF), Forumul șoferilor în vârstă și Universitatea din Warwick.

Modificări ale taxelor auto în 2025

Șoferii mai în vârstă nu sunt scutiți de noile modificări ale taxei auto pentru acciza pe vehicule (VED) care intră în vigoare din aprilie 2025.

Tarifele standard VED vor crește de la 190 de lire sterline la 195 de lire sterline pe an, dar tarifele pentru primul an vor înregistra cea mai mare creștere.

Taxele pentru mașinile pe benzină care emit peste 255 g/km de CO2 se vor dubla, crescând de la 2.745 lire sterline pe oră la 5.490 lire sterline.

Mașinile mai vechi, înmatriculate înainte de 2001, plătesc taxe VED în funcție de dimensiunea motorului, iar cele care produc peste 1.549 cmc vor plăti în plus 15 GBP. In 2025 taxele vor crește de la 345 de lire sterline la 360 de lire sterline pentru acești participanți la trafic, în timp ce cei cu motoare sub 1.549 cc vor plăti 220 de lire sterline, în loc de 210 de lire sterline.

Testarea vederii

Deși nu au fost încă introduse modificări, presiunea crește și în cazul introducerii unor noi reguli de testare oftalmologică pentru șoferii mai în vârstă.

Conform regulilor actuale, șoferii nu sunt obligați să efectueze un test oftalmologic la vârsta de 70 de ani pentru a putea conduce o mașină, cu excepția cazului în care există preocupări medicale.

Rob Heard, fondatorul Forumului șoferilor în vârstă, recomandă șoferilor să facă controale oftalmologice regulate pentru a fi în siguranță.