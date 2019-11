În declarația sa de avere, Marcel Ciolacu are, împreună cu soția sa, două terenuri intravilane. Unul este dobândit în 1999, printr-un contract de vânzare-cumpărare și are o suprafață de 387 mp iar cel de-al doilea este dobândit tot printr-un contract de vânzare-cumpărare, în anul 2002, și are o suprafață de 61.79 mp. Ambele terenuri sunt localizate în Buzău.

Tot în Buzău, acesta are împreună cu soția sa, două case de locuit, una dobândită în 1999, printr-un contract de vânzare-cumpărare, cu o suprafață de 43.04 mp în timp ce, cea de-a doua, a fost dobândită în 2005, printr-o autorizație de construcție, cu o suprafață de 281.51 mp.

La categoria autoturisme, acesta are trecut în ultima sa declarație de avere, doar un peridoc pe care l-a dobândit în 2007 printr-un contract de vânzare cumpărare.

Acesta are două conturi deschise la Banca Transilvania. Primul, deschis în 2003, este un cont curent în valoare de 35.334 lei. Cel de-al doilea este un cont în euro, deschis în 2019, de tipul depozit bancar, în valoare de 20.000 euro.

Când vine vorba de datorii, atât Marcel Ciolacu cât și soția sa, au fost trecuți în declarația de avere astfel:

Marcel Ciolacu a avut un credit la Banca Transilvania, deschis în 2010, scandent la 324 luni, cu un sold de 70.204 euro. În 2003, la aceeași bancă, a avut un overdraft de 3.000 de lei. În 2017, tot la Banca Transilvania, Ciolacu și-a laut un card de credit în valoare de 22.000 lei.

Roxana Ciolacu a avut un credit la Banca Transilvania, deschis în 2014, scadent la 60 luni, cu un sold de 6.289 lei. În plus, are un card de credit, deschis în 2017, în valoare de 10.000 lei.

În aceeași declarație de avare apar și veniturile celor doi. Astfel că, Ciolacu a avut un salariu de 10.705 lei anual când lucra ca viceprim-ministru în Guvernul României și un salariu de 129.870 lei anual când lucra în Parlamentul României, în funcția de deputat.

Soția sa are un venit anual de 33.450 lei în funcția de director al SC LUCIA COM 94 SRL.

