Iasmina Halas: Probabil urmărea puțină publicitate, pentru că nu înțeleg altfel de ce ar fi vrut el să audă toată lumea că ne-am împăcat

După ce abia anunțase împăcarea cu fostul ei iubit, Iasmina Halas anunță o altă separare. În urmă cu câteva zile spunea că a decis să îi mai acorde o șansă, că lucrurile merg foarte bine între ei și simt că merită să mai încerce ceva cu iubirea lor, care încă nu s-ar fi stins.

Se pare, însă, că blondina a luat o decizie finală și ar fi foarte hotărâtă acum.

,,Nu știu de ce era atât de insistent să dau în presă că ne-am împăcat, probabil urmărea puțină publicitate pentru că nu înțeleg altfel de ce ar fi vrut el să audă toată lumea că ne-am împăcat.

Relația dintre noi s-a încheiat, el susține că e într-o altă relație de câteva săptămâni. Poate o fi în mai multe relații, că el stând tot timpul pe telefoane, dar nu știu când, că noi am fost mereu împreună, doar poate dacă au fost relații virtuale. Eu n-am de unde să știu”, a spus Iasmina Halas pentru Spynews.ro.

Iasmina Halas mai spune că, în ultima vreme, s-a împăcat cu cel care o ceruse cândva și de soție doar din ambiție și plictiseală, pentru că nu mai simțea nimic pentru el. Ea mărturisește că tânărul s-a schimbat brusc în ultima vreme și nu se mai regăsea într-o relație alături de el.

„Nu mai există nicio șansă de împăcare, pentru mine omul ăsta nu mai există. Nicio șansă de împăcare nu mai există, s-a terminat definitiv! Nu mai vreau sub nicio formă să fiu asociată de el. Nu îl mai iubesc de o perioadă bună de timp, împăcările erau pur și simplu din anumite ambiții sau chiar din plictiseală.

Nu am cum să iubesc așa ceva pentru ca omul nu are nicio legătură cu persoana de care eu m-am îndrăgostit. E cu totul alt om pe care eu nu-l cunosc și nici nu mai vreau sa am vreo legătură vreodată”, a mai precizat vedeta.

Iasmina Halas nu prea a avut noroc în dragoste

Iasmina nu poate spune că a avut prea mare noroc în dragoste nici înainte. Deși băteau clopote de nuntă pentru ea și Alin Văcăreanu, evenimentul grandios a fost anulat din cauza infidelității bărbatului. Blondina nu a mai putut suporta aventurile acestuia și gândul că niciodată nu va putea fi cu o singură femeie.

În plus, o deranja foarte tare și faptul că fosta lui era mult prea prezentă în viața lui. Cei doi au împreună un copil și ar fi rămas în relații foarte bune de dragul acestuia, dar blondinei i se părea prea mult pentru un bărbat ce urma să se căsătorească. Susține că aceasta chiar i-ar fi devenit amantă.

,,Deja ne-am și despărțit! Nici nu știu ce să mai zic! Au fost atâtea împăcări și despărțiri. Acum am spus iar stop pentru că el niciodată nu o să fie doar pentru o singură femeie.

Normal că el mai păstrează legătura cu fosta, cea care este mama copilului. E acolo mereu și mă deranjează”, a mărturisit Iasmina Halas pentru Fanatik.