Acest număr include revista educativă dedicată Malawi, fișa numismatică și o bancnotă autentică de 20 kwacha, atent selectată pentru colecționare.

Prima parte a revistei este dedicată apariției și dezvoltării monedelor grecești și romane, explicând cum templele au devenit centre de realizare a monedelor, cum s-au impus sistemele monetare în lumea mediteraneană și cum moneda a devenit instrument economic și politic. Sunt prezentate exemple din Grecia, Alexandria și Roma, oferind context istoric esențial pentru înțelegerea evoluției monetare.

Această introducere educativă oferă o perspectivă amplă asupra modului în care moneda a influențat civilizațiile antice.

Revista prezintă evoluția teritoriului Malawi de la perioada triburilor bantu și epoca colonială britanică, până la proclamarea independenței în 1964. Sunt explicate momentele-cheie ale formării statului modern, perioada regimului Banda și transformările politice ulterioare.

Cititorii descoperă repere istorice, contextul economic și realitățile sociale ale acestei țări africane, dar și date esențiale despre poziționarea geografică, populație și sistemul de guvernare.

Piesa centrală a ediției este bancnota autentică de 20 kwacha, emisă de Banca de Rezerve a Malawi. Termenul „kwacha” înseamnă „zori” sau „răsărit”, simbolizând un nou început, o alegere cu puternică încărcătură simbolică după obținerea independenței.

Revista explică elementele grafice ale bancnotei, simbolurile reprezentate și semnificația lor în contextul istoriei recente a Malawi. Fișa numismatică oferă detalii tehnice despre piesă, facilitând identificarea și păstrarea ei în condiții optime.

Fiecare număr al colecției este dedicat unei țări și include piese monetare autentice, alături de conținut educativ structurat și fișă numismatică.

Numărul 12 – Malawi adaugă o nouă destinație în această călătorie și o bancnotă autentică pentru colecționare.

Începând de luni, 2 martie, numărul 12 este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din toată țara. Preț: 39,99 lei.

Numerele anterioare ale colecției sunt încă disponibile la chioșcuri, astfel încât poți recupera oricând piesele lipsă și îți poți completa colecția.

Următorul număr apare luni, 16 martie. Colecționează-le pe toate!