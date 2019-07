„Uitati o pe coana Viorika cum e imbracata!!!!!!! Cred ca atunci cand era mica se visa ceva ducesa; iar acum, ajungand premierul Rou, crede ca e momentul sa si transforme visul in Realitate. In Realitate insa, ar fi frumos ca vestimentatiile acestea alese si foarte costisitoare sa imbrace un om politic care poate Grai in primul rand corect limba romana. Ce ziceti, cer cam mult????

Si ce credeti, coana de la Videle in ce film joaca?????? Sau chiar s o crede vreo Ducesa?

Ma tot intreb caci in Romania reala, adica Acea romanie foarte indepartata de costurile exorbitante ale vestimentatiei alese a coanei de la videle, nivelul de trai e foarte modest. Si dincolo de brose si rochii scumpe, romanii nu au nici drumuri, nici spitale, nici scoli, nici senzatia ca macar pt o secunda – Tara asta e cumva condusa de un politic capabil, imbracat scump asa cum e coana vasilica.

Trist, foarte trist, coana Vasilica!

Pacat de tinutele astea costisitoare ale lu’mata! ” a scris Denise Rifai pe Facebook.

Premierul a fost criticat și de internauți.

„Foarte frumoasa perdeaua! Bravo!”, „Doamna de unde ati cumparat capotul? V-a vazut bunica la stiri si acum vrea si ea” au fost căteva dintre comentariile răutăcioase.

”Să nu îți bubuie mintea”, a mai scris un internaut.

