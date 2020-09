Este vorba despre jurnalistul Bogdan Ocnaru. Demisia lui acestuia vine după ce Elena Vijulie a plecat în iulie, după opt ani de activitate. Bogdan Ocnaru a lucrat la Observator la Antena 1 din 2005 până în 2011, iar ulterior s-a alăturat postului Digi24, înainte de lansare. A lucrat până în 2017, când a luat o pauză până în 2019. Din ianuarie 2020 a revenit la Digi24.

„A fost ultima zi la Digi24. Multumesc pentru atentie! Nu, nu am plecat de aici ca sa merg in alta parte. Doar trebuia sa plec! Au fost 8 luni interesante. In ultimele 5-6 n-am facut decat sa vorbesc despre pandemie, din pacate. Imi doresc sa fim sanatosi si sa trecem cu bine peste moment. Cele bune colegilor mei!”, a scris jurnalistul Bogdan Ocnaru pe pagina sa de Facebook.

Digi24 pierde 11 milioane de afișări

Liga Campionilor dar și meciurile din campionatele interne au făcut ca luna august să aducă în prim-plan site-urile de pe domeniul sportiv, care au înregistrat o creștere explozivă a numărului de afișări în România. Asta în timp ce site-urile de știri au intrat pe o pantă cu pierderi de trafic, inclusiv la digi24.ro.

Astfel, cel mai accesat site din România, conform datelor de la SATI pentru luna august, este digisport.ro, care a înregistrat peste 86 de milioane de afișări, într-o spectaculoasă creștere de la 67 de milioane, în luna precedentă.

Digisport a fost urmat de un alt site pe sport, gsp.ro, cu 82 de milioane de afișări, în creștere cu 10 milioane de afișări față de luna iulie.

Site-ul digi24.ro, ocupantul tradițional al locului 1, pierde, așadar, 2 poziții în clasament și se duce abia pe locul al treilea, suferind și un minus de aproximativ 11 milioane de afișări, adică circa 10% din trafic.

Următorul clasat este site-ul cancan.ro, cu o creștere de afișări dar și cu o sensibilă scădere a numărului de unici.

Supriza clasamentului este un alt site de sport. Este vorba despre prosport.ro, care sare de la 45 de milioane de afișări la 62 de milioane de afișări într-o singură lună, fapt care vine să confirme încă o dată că în luna august românii au fost îndeosebi interesați de evenimentele sportive ale momentului.

StirileProTV, principalul site de stiri al trustului din Pache, înregistrează în luna august o scădere de aproximtiv 3 milioane de afișări.

În topul afișărilor, urmează site-ul capital.ro, cu 54 de milioane de afișări, într-o scădere determinată de tendința pieței, urmat de un alt site de sport. Este vorba despre sport.ro, care a cunoscut, de asemenea, o explozie de aproximativ 8 milioane de afișări într-o singură lună.

Topul este completat de site-urile playtech.ro și adevărul.ro, fiecare cu câte 40 de milioane de afișări.