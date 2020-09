Pe segmentul de public național, Starea Nației Special a făcut o audiență de 1,4 puncte de rating, conform cifrelor de audiență consultate de Capital, în timp ce postul deținut de DIGI a făcut pe acel tronsom orar doar 0,3 puncte de rating.

Emisiunea lui Pătraru a fost la o foarte mică diferență de Antena 3, care a înregistrat o audiență de 1,5 puncte de rating.

Despre acest nou sezon Dragoş Pătraru spune: „Vor reveni scenetele, dar cu mai multe personaje, iar aici veţi vedea încă din prima emisiune despre ce este vorba. Apoi, vom avea reportaj cel puţin o dată pe săptămână, iar pentru duminică, «Starea naţiei Special», emisiunea în care luăm un singur subiect şi-l întoarcem pe toate părţile, am încheiat în vara asta o colaborare cu colegii noştri Diana Oncioiu şi Vlad Stoicescu, de la organizaţia Dela0.ro. Pentru că noi credem că e nevoie de multă experienţă, de resurse serioase, atât materiale, cât şi de timp, pentru a le putea oferi telespectatorilor noştri, săptămânal, o perspectivă cât mai corectă şi cât mai completă asupra unor subiecte importante, de multe ori nediscutate suficient sau aşa cum trebuie, în spaţiul public. Şi nouă e şi rubrica lui Radu Hângănuţ, «Măcelăria de Fake-news», care va fi şi pe Prima TV şi care s-a mişcat bine pe online, în această vară. Şi ar mai fi lucruri, vor arăta foarte frumos lucrurile pe Prima TV din această toamnă.“

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflată în reorganizare.

Clever Media Transilvania SRL este o companie ce aparține grupului deținut de domnul Adrian Tomșa, care deține mai multe investiții în România printre care canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv și Profit.ro.

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.