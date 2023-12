În seara de joi, premierul Marcel Ciolacu a fost invitat în emisiunea „Punctul culminant” de pe România TV. Aici, el a oferit un interviu care a atras un număr record de telespectatori. Alte posturi de știri au fost învinse cu autoritate, în același interval orar, de acest interviu-eveniment.

În cadrul interviului acordat jurnalistului Victor Ciutacu, premierul Marcel Ciolacu a discutat despre subiectele de actualitate. Printre cele mai arzătoare s-au numărat aderarea României la Spațiul Schengen și situația pensiilor. A fost analizat și cazul „Ferma Dacilor”. Audiența a înregistrat o creștere semnificativă în intervalul orar 21.00-21.45.

În intervalul de timp cuprins între 21.00 și 21.15, în debutul emisiunii „Punctul culminant” cu premierul Marcel Ciolacu intervievat de Victor Ciutacu, postul România TV a înregistrat un rating urban de 3,5, reflectând interesul susținut al publicului.

În aceeași fereastră orară, Antena 3 a înregistrat un rating de 1,5. Digi 24, B1 TV și Realitatea Plus au obținut ratinguri de 0,4, 0,2, respectiv 0,8. Aceste date evidențiază o diferență semnificativă în preferințele telespectatorilor în favoarea emisiunii de pe România TV.

În intervalul de timp cuprins între 21.15 și 21.30, interviul cu premierul Marcel Ciolacu a înregistrat un impresionant rating urban de 4. Astfel, a depășit din nou concurența din domeniul știrilor televizate. În aceeași fereastră orară, Antena 3 CNN a obținut un rating de 1,8. Digi 24 – 0,6, B1 TV – 0,2, iar Realitatea Plus – 0,7.

În fereastra orară 21.30 – 21.45, emisiunea cu premierul Marcel Ciolacu de la România TV a dominat cu desăvârșire competiția, obținând un impresionant rating de 4,1. În aceeași perioadă, Antena 3 CNN a înregistrat un rating de doar 1,8, în timp ce Digi 24, B1 TV și Realitatea Plus au avut rezultate mai modeste, situându-se la 0,4, 0,2 și respectiv 0,6.

Cu privire la Spațiul Schengen, Ciolacu a amintit acordul obținut cu Austria este o premieră absolută în ultimii 13 ani.

Joi seara, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că România se îndreaptă în direcția corectă pentru aderarea la Spațiul Schengen, subliniind acordul politic parțial referitor la ridicarea restricțiilor de frontieră în transportul aerian și maritim.

„Este prima oară, în ultimii 13 ani, când România obține un acord. România are un acord politic şi cu Austria în ceea ce priveşte aderarea la Spaţiul Schengen maritim, unde ne interesează foarte mult dezvoltarea Portului Constanţa şi aerian. În primul rând trebuie să ne pregătim pentru anul viitor, cred că sub preşedinţia Ungariei să finalizăm intrarea totală în Spaţiul Schengen a României”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Premierul României a detaliat că, cel mai probabil, nu va avea loc o reuniune a Consiliului Afacerilor Interne (JAI) până la finalul anului, subliniind că decizia va fi luată de către ambasadori în cadrul COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți, responsabil cu pregătirea reuniunilor Consiliului).

Tot în interviul de joi, premierul a criticat inechitățile din sistemul de pensii.

„De la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Am făcut o economie. Din ea, adică aproximativ 400 de milioane de lei, astăzi, în ședința de Guvern, am făcut măririle și la Casa Națională de Pensii, și la toată structura din Ministerul Muncii. Am mers și la DSP-uri (Direcțiile de Sănătate Publică), am mers și la APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, pentru România TV.