Prezentatoarea Lili Ruse a anunțat, joi seară, că a fost ultima emisiune la România TV. Jurnalista a ținut să mulțumească tuturor celor care au sprijinit-o în activitatea profesională.

„Este ultima mea emisiune la România TV. Vreau să vă mulțumesc tuturor că m-ați ajutat să fac o emisiune bună, vreau să le mulțumesc colegilor mei, tuturor colegilor, în special producătorilor acestei emisiuni, Cristina Gheorghe, Bogdan Moisoiu și nu în ultimul rând, Valentin Pârvu.

Înainte să devin foarte, foarte emoționată, o să vă spun să rămâneți cu bine și mai ales să rămâneți cu România TV”, a spus, vizibil emoționată, Lili Ruse în direct la TV.

Ea a postat un mesaj şi pe pagina sa de Facebook.

„Să nu ziceți că nu v-am spus: astăzi a fost ultima mea zi la România TV. N-am cuvinte înțelepte și nici vreun plan de viitor. E un drum care s-a terminat. Ne vedem p-aici, până la noi evoluții. Cheers!”, a scris jurnalista.

Dezvăluirea făcută de Liliana Ruse

Liliana Ruse are 22 de ani de experienţă în mass-media. Înainte să alăture România TV a lucrat ca reporter şi editor la Mediafax şi reporter pe Politică, la publicaţiile Adevărul şi Gândul.

Amintim că în luna aprilie, Liliana Ruse a dezvăluit că a fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui ei, iar de atunci a mai traversat perioade dificile, în ciuda faptului că a făcut terapie.

Reacția ei a venit pe fondul tragediei sinuciderii jurnalistei Iulia Marin, care lucra la Libertatea.

Comentariul făcut de jurnalista TV

Ea a spus atunci că un om nu poate fi redus la boala sa. Liliana Ruse a susținut că Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos

”Am un handicap când vine vorba de exprimat emoții. Lucrurile stau cam așa: am fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui meu. M-a chinuit doi ani. Am tratat-o și am crezut că am scăpat. Însă depresia știe să aștepte. Și a mușcat din nou, după 12 ani.

A venit după o problemă de sănătate, cu traume majore pentru mine. Din nou, tratament și terapie. Am zile bune și zile crâncene. Și mă rog să am puterea să pot aștepta mai mult decât ea. Acum sunt funcțională și asta mi-e suficient.

Scriu asta pentru mine, dar mai ales pentru Iulia. Un om nu poate fi redus la boala sa. Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta”, a scris Liliana Ruse pe Facebook.