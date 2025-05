Decizia cu privire la postul de televiziune a fost aprobată în cadrul unei ședințe publice a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și vine în urma unei solicitări formulate de administratorul postului, Petru Frăsilă. Motivația principală a fost nevoia de a elimina percepția că televiziunea este exclusiv regională, în contextul în care aceasta a dobândit în timp o vizibilitate extinsă la nivel național.

Postul de televiziune este vizibil în numeroase județe

Rebrandingul reflectă statutul actual al televiziunii, care a depășit de mult granițele regiunii Moldova. În prezent, M Plus TV este inclus în lista „must carry”, ceea ce înseamnă că este obligatoriu retransmis de toți marii operatori de cablu din România – Digi, Vodafone, Telekom și Orange. De asemenea, postul este vizibil în numeroase județe și beneficiază de o acoperire largă și în Republica Moldova, unde este retransmis pe toate rețelele de cablu.

Administratorul Petru Frăsilă a subliniat că schimbarea de nume nu implică modificări ale direcției editoriale, ci reprezintă un pas strategic pentru alinierea identității postului cu noul său profil de canal național. Scopul este consolidarea unei percepții unitare în rândul publicului și partenerilor media din întreaga țară.

„Am solicitat modificarea denumirii de la TeleMoldova Plus în M Plus TV pentru că mereu suntem consideraţi un post regional în dialogurile cu diverşi parteneri din ţară”, a declarat Frăsilă, potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media.

TeleMoldova Plus, o istorie de peste 30 de ani în audiovizualul românesc

Istoria M Plus TV începe în anii 1990, când postul a fost lansat ca TeleM Iași, parte a unei rețele locale de televiziuni din zona Moldovei. Ulterior, televiziunea a devenit TeleMoldova Plus, denumire care a marcat extinderea postului dincolo de granițele regiunii Moldova. De la statutul de canal local, postul a evoluat în timp la unul regional, iar apoi național, odată cu includerea în lista must carry.

Televiziunea păstrează o orientare editorială echilibrată și variată, adresându-se unui public larg. Grila de programe include:

Știri locale și naționale

Emisiuni de analiză politică și socială

Programe culturale

Talk-show-uri și documentare

Această varietate de conținut contribuie la păstrarea unei relații strânse cu telespectatorii, care regăsesc în programele M Plus TV informație relevantă și bine documentată.