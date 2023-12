Când vin pensiile în ianuarie?

Când vin pensiile? Începând cu data de 1 ianuarie 2024, toate pensiile acordate românilor vor avea parte de o majorare de 13,8%. Casele de pensii au demarat deja procesul de tipărire a cupoanelor de pensii pentru luna ianuarie. Autoritățile îi asigură pe pensionari că își vor primi banii în prima parte a lunii ianuarie, fie prin intermediul poștașului, fie prin transfer pe cardul bancar.

Având în vedere cele două zile libere pentru bugetari la începutul anului 2024, respectiv 1 și 2 ianuarie, pensionarii sunt așteptați să primească banii prin intermediul poștei începând cu data de 3 – 4 ianuarie.

În cazul celor care primesc pensia pe card, suma respectivă va fi disponibilă în conturi începând cu 12 ianuarie 2024, dar nu mai târziu de 13 ianuarie.

Se estimează că, în prezent, aproximativ jumătate dintre pensionari își primesc banii în conturi bancare, iar restul încă așteaptă distribuirea sumelor prin intermediul poștei, în mod lunar.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a subliniat că majorarea de 13,8% a pensiilor în ianuarie este asigurată.

„În ianuarie, pensiile vor crește, vor crește cu majorarea deja anunțată de 13,8% și sigur că românii își vor primi pensiile la timp, ca și până acum. Din acest punct de vedere am văzut declarațiile panicate, populiste făcute de unii sau de ceilalți și chiar îi rog să fie mai rezervați în privința aceasta, fiindcă pe de o parte creează o neliniște românilor și care nu are nicio legătură cu realitatea”, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

Punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă peste 25 de ani

În 2024, potrivit simulările efectuate, creșterile de pensii vor fi semnificative, în special pentru cei cu indemnizație minimă socială. Un pensionar cu o vechime în muncă de 35 de ani, care primește în prezent 1.125 de lei, ar urma să beneficieze de o creștere de 87%, ajungând la peste 1900 de lei.

De asemenea, s-a adăugat o bonificație pentru fiecare an de muncă, recompensând astfel munca depusă. Această bonificație variază între 0,5 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 30 și 35 de ani, și un punct pe an după 35 de ani. Suma maximă pe care o poate primi un pensionar depinde de punctajul obținut din punctele de contributivitate, calculate în funcție de contribuțiile plătite de pensionar.