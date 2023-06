Așadar, Dragoș Pătraru a spus că emisiunea lui va rămâne cel mai probabil în online. Acesta a susținut că „aproape toate televiziunile în acest moment primesc bani de la partide” și nu mai este loc pentru o emisiune precum „Starea Nației”.

Dragoș Pătraru a oferit noi informații despre emisiunea lui

„Noi avem nişte formate ale noastre pe care le-am gândit şi care sunt foarte OK şi cred că ar avea succes foarte mare. Nu cred că aş mai vrea să duc Starea Naţiei la TV şi cumva-i înţeleg şi pe cei de la TV. Televiziunile mari nu se bagă în treaba asta. Adică să permită opinie asumată şi opinia asumată la modu, băi, sancționăm derapaje, abuzuri ş.a.m.d. indiferent de direcţie.

Apoi, aproape toate televiziunile în acest moment primesc bani de la partide, deci e exclus ca noi să mai avem loc, ştiu eu undeva. Apoi este şi această opinie: îi aduceţi p-ăia, dar până la urmă o să trebuiască să-i daţi afară. Ştii, fie că pleacă ei, fie că sunteţi voi constrânşi să îi daţi afară într-un fel sau altul, relaţia se va termina”, a declarat Dragoș Pătraru, conform informațiilor publicate de Pagina de media.

Dragoș Pătraru și Prima TV s-au înțeles cu privire la despăgubiri

De asemenea, prezentatorul a subliniat că s-a înțeles cu Prima TV cu privire la despăgubiri.

„Noi ne-am luat banii până la ultimul leu, ne-am înţeles cu privire la despăgubiri, absolut tot ce trebuie să primim şi fiecare îşi vede de treaba lui. Faptul că noi, după ce am plecat şi am decis să plecăm, faptul că noi ne-am primit banii înseamnă că nu era neapărat o lipsă de bani”, a spus Dragoș Pătraru pentru sursa menționată.

Acesta a spus și că întârzieri la plată au existat „tot timpul”, iar emisiunea nu ar fi rezistat mai mult de trei luni dacă ar fi stat doar la TV.

„Întârzieri la plată au fost tot timpul. Dacă emisiunea Starea Naţiei sau echipa Starea Naţiei ar fi stat doar în emisiunea Starea Naţiei de la TV, după trei luni am fi închis. De ce? Pentru că n-aş fi avut bani să îi plătesc pe oameni, iar oamenii ar fi plecat.

Noi ce am făcut ca să putem să plătim salariile la timp? Am avut grijă să dezvoltăm alte activităţi: cafeneaua, prăjitoria, acum am echipat şi un food truck şi mergem cu el prin ţară”, a completat Dragoș Pătraru.