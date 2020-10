Unul dintre cei mai vechi politicieni din România, liberalul Cezar Preda, venit în acest partid din fostul PDL, a venit cu o veste bombă: va renunţa la politică!

Luni seara, deputatul PNL a anunţat că a purtat o discuţie cu preşedintele partidului, premierul Ludovic Orban, pe care l-a informat că are un proiect personal şi că nu mai este interesat de viaţa politică.

“Nu-mi doresc să mai candidez. Sunt de două decenii la vârful politicii. E momentul să vină oamenii tineri. Am vorbit cu premier, i-am spus că am proiectul meu. E un proiect care depinde de succesul partidului meu”, i-a explicat Cezar Preda jurnalistului Victor Ciutacu la România TV, scrie stiripesurse.ro.

În ultima perioadă, Cezar Preda a fost unul dintre politicienii liberali care a refuzat linia de comunicare a partidului şi a criticat deseori deciziile luate de către şefii săi pe linie de partid, dar şi ale Cabinetului Orban.

“Până acum am anunțat, am dat ordonanțe, am făcut, nu sunt încă rezultate”

O astfel de declaraţie critică era făcută de Cezar Preda spre finalul lunii aprilie a acestui an. Deputatul PNL afirma că scăderea rating-ului de țară nu poate fi aruncată doar pe greaua moștenire PSD-istă. Mai mult, Preda spune că a indicat că nu se văd rezultatele măsurilor guvernamentale în redresarea economică și a declarat că poate să se supere oricine pe el, dar nu crede în fondurile UE în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat sume importante alocate României.

„Vă spun ceva sincer. Îmi doresc să reușim să facem ceea ce trebuie într-o economie prăbușită. Până acum am anunțat, am dat ordonanțe, am făcut, nu sunt încă rezultate. Acel portal (cu fonduri pentru IMM) nu reușim să-l deschidem. Rating-ul de țară care s-a prăbușit și eu sunt de acord că am preluat o moștenire grea, că așa preluăm noi timpul moșteniri grele, dar să știți că rating-ul de țară se dă pe perspective, nu pe ce-a fost. Îmi doresc să adopte Guvernul meu cele mai bune măsuri că noi, românii, să nu fim la pământ”, spunea atunci Cezar Preda.

Liberalul a mai declarat că nu crede în ajutorul european pentru România: „Pot să vă spun ceva cu certitudine. La nivel european, nu mai cred în absolut nicio chestiune legată de o Europa unită, de fonduri repartizate egal, de ajutorarea țărilor afectate, nu cred și poate să se supere oricine pe mine. E clar că suntem o Cenușăreasă la fonduri europene, e clar că nu avem curaj să ne impunem, nu avem curaj să ne ridicăm vocea, nu avem curaj să ridicăm tonul și să spunem că asta dorim să facem. Aici îmi e frică mie.”