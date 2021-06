Jurnalistul Dan Andronic susține că nici măcar pe vremea comunismului, Bucureștiul nu s-a degradat atât de mult. Apa caldă a devenit un lux în Capitală, pe când gunoiaele sunt deja ”noua sculputră urbană” pe străzile din Sectorul 1.

Bucureștenii au început deja să-l respingă pe Nicușor Dan, scrie jurnalistul, iar Clotilde Armand este și ea criticată pe rețelele de socializare, însă fără rezultat.

„Asistăm la o degradare rapidă a vieții în București cum nu am trăit de vremea lui Nicolae Ceaușescu. Apa caldă lipsește în 80 la sută din Capitală, iar gunoaiele sunt noua sculptură urbană care te întâmpină pe străzile din Sectorul 1.

Nicușor Dan este respins de majoritatea bucureștenilor. Clotilde Armand este înjurată pe pagina ei de facebook. Nici la celelalte sectoare din București situația nu e roză, dar cei doi capi de coloană iau fața tuturor. Nu prin acțiune, ci prin prostie. Cred că văd valul de nemulțumire, dar în general, Nicușor Dan nu răspunde, iar Clotilde Armand având cunoștiințe aproximative de limba română nu poate reacționa decât dacă îi scrie replica altcineva.

”Nu vor pierde doar ei, ci și noi”

Am văzut multe bătălii politice în administrația locală. Am fost alături de Traian Băsescu în 2001 când a început să dărâme chioșcurile din București sau să adune câinii vagabonzi. L-am întrebat atunci: Nu crezi că îți iei un risc politic prea mare? Mi-a răspuns: Un primar face ce are de făcut în primul an, ca să mai aibă trei ani să-și repare imaginea.

O lecție pe care am ținut-o minte. Mandatul de primar în București poate fi o trambulină pentru politica mare, sau pentru averi interesante. Dar doar cu condiția să înțelegi ce a vrut să spună Traian Băsescu. O lecție pe care unii din cei aleși acum 8 luni nu par să o înțeleagă.

Problema este că nu vor pierde doar ei, ci și noi…”, scrie jurnalistul Dan Andronic.

