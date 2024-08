Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat că a luat cunoștință de informațiile apărute în presă referitoare la cele 17 decizii de recalculare a pensiilor, care au fost transmise de lucrători ai Oficiului Județean de Poștă Alba către pensionari și care au fost ulterior retrase de la beneficiari.

Ministerul a subliniat că o astfel de procedură nu este prevăzută în termenii Convenției încheiate cu Poșta Română și a cerut urgent Companiei Naționale Poșta Română și Casei Teritoriale de Pensii Alba să ofere clarificări cu privire la această situație.

Recent, mai multe decizii de recalculare a pensiilor din județul Alba au fost oprite de la distribuire din cauza suspiciunilor de erori, a anunțat conducerea Casei Județene de Pensii Alba. Pensionarii din județ au semnalat faptul că deciziile lor au fost retrase, în timp ce oficialii instituției au confirmat că acestea vor fi reanalizate înainte de a fi distribuite.

Conform unor surse citate de presa locală, ar putea fi vorba de aproximativ 1.000 de astfel de decizii afectate. Deși nu există un număr exact, conducerea Casei Județene de Pensii Alba a precizat că verificările sunt în desfășurare pentru a evita transmiterea unor documente greșite pensionarilor.

Mai mulți pensionari au declarat că nu au primit deciziile de recalculare a pensiilor, fiind informați de poștași că acestea au fost retrase de la distribuire pentru a fi reverificate.

Un bărbat din Alba Iulia a menționat că, după ce a primit o decizie care îi creștea pensia, i-a fost cerută înapoi de către poștaș. Acesta a explicat că decizia sa, care prevedea o majorare substanțială a pensiei, a fost retrasă fără explicații clare.

„Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poștărița de aici de la noi și mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu știu ce greșeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 și ceva am ajuns la 3.000 și ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile și a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.