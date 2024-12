Noul an va aduce scumpiri pe piața imobiliară

Noul an va aduce scumpiri pe piața imobiliară. Începutul lui 2025 va aduce o creștere a prețului mediu pe metru pătrat, care va depăși 1.700 de euro, înregistrând o majorare de 13% față de nivelul actual. În paralel, și valoarea creditului ipotecar mediu a crescut, ajungând de la aproximativ 62.000 de euro la aproape 73.000 de euro.

Anul 2024 a fost marcat de scumpiri și creșteri constante ale prețurilor, iar piața imobiliară din România nu a făcut excepție. Prețurile au continuat să crească de la o lună la alta, iar specialiștii estimează că și în 2025 vom asista la noi majorări.

În prezent, prețul mediu pe metru pătrat de construcție este de aproximativ 1700 de euro, comparativ cu 1500 de euro la începutul acestui an. Prognozele pentru anul viitor indică o creștere suplimentară. De asemenea, valoarea creditelor ipotecare a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele 11 luni, ajungând de la 62.000 de euro la peste 73.000 de euro.

Specialiștii avertizează că ne putem aștepta la noi creșteri ale prețurilor. În acest moment, cele mai scumpe orașe sunt București, Cluj și Brașov, unde prețul pe metru pătrat de construcție depășește 3.000 de euro.

Bilanț mixt al anului 2024

Anul 2024 aduce un bilanț mixt pentru piața imobiliară din România, caracterizat de progrese semnificative în domeniul infrastructurii, un an record pentru retail și turism, dar și de o creștere economică sub așteptările anunțate.

În pofida provocărilor economice generale, sectorul imobiliar a reușit să înregistreze rezultate bune în anumite domenii, iar investițiile în retail și infrastructură au fost deosebit de puternice.

Piața imobiliară din România se pregătește să încheie un an cu rezultate mixte, caracterizat de o activitate intensă în domeniul infrastructurii, o recuperare semnificativă a investițiilor, dar și de o economie care a dezamăgit, cu o creștere a produsului intern brut sub așteptările inițiale, potrivit consultanților Colliers.

În timp ce piața birourilor din București a avut un an mai puțin dinamic, sectorul retail a înregistrat un an record, marcat de creșteri semnificative ale consumului. Piața rezidențială a rămas stabilă, însă se conturează un deficit de ofertă, iar piața industrială a avut un an mai calm după performanțele record din trecut.

De asemenea, turismul a atins cele mai înalte niveluri din ultimele trei decenii, susținut în principal de turiștii locali. Mai multe puteți citi aici.