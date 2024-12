Cum te poate ajuta un avocat imobiliare la încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare?

În general, aceștia solicită plata unui avans semnificativ, putând consta într-un dezavantaj crucial pentru cumpărători. Un exemplu relevant în acest sens este reprezentat de speța Nordis, în care cumpărătorii plăteau în avans aproape întregul preț al imobilului, urmând ca aceștia să nu mai dobândească dreptul de proprietate asupra imobilului și nici restituirea prețului. Prezentul proiect de lege urmărește protejarea intereselor cumpărătorilor prin limitarea sumelor ce constituie avans de plată al imobilelor.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat civil care să se asigure că un antecontract de vânzare cumpărare a fost încheiat conform legii, protejând interesele cumpărătorului împotriva clauzelor abuzive, viciilor ascunse și a oricăror situații ce se pot ivi în practică referitoare la dreptul de proprietate ce pot pune cumpărătorii într-o poziție nefavorabilă în contractul de vânzare.

Avocat imobiliare. Încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare cu dezvoltatori imobiliari

Un antecontract de vânzare cumpărare semnifică o promisiune între vânzătorul și cumpărătorul unui imobil prin care aceștia își promit reciproc că vor perfecta ulterior vânzarea, stabilind regulile și condițiile concrete. Un antecontract de vânzare cumpărare nu este un demers stabilit în mod imperativ de lege, însă este recomandată încheierea unei astfel de promisiuni atunci când vânzarea va avea loc la o dată ulterioară.

În piața imobiliară în România, încheierea unor promisiuni de vânzare cumpărare este des întâlnită, întrucât confirmă intenția ambelor părți de a vinde, respectiv de a cumpăra imobilul, bunul fiind rezervat, iar condițiile vânzării fiind clar stabilite. De asemenea, semnarea unui antecontract de vânzare cumpărare facilitează și obținerea unui credit, deoarece exprimă intenția fermă de cumpărare imobile. Un avocat civil vă poate asigura asistență juridică de specialitate, putând oferi servicii precum redactare, revizuire promisiune de vânzare cumpărare, analizarea clauzelor abuzive, analizarea riscurilor și urmărirea protejării intereselor cumpărătorilor în legătură cu dreptul de proprietate dobândit prin cumpărarea imobilului.

Avocat due diligence. Asistență pentru a încheia contractul de vânzare

Înainte de a încheia contractul de vânzare, este importantă efectuarea unui raport de due diligence pentru a analiza și elimina eventualele riscuri ce pot apărea la cumpărare imobile. Verificarea documentației este un pas esențial întrucât cumpărătorul se asigură că vânzătorul are dreptul legal de a vinde bunul și că nu există litigii terenuri sau sarcini ce pot afecta perfectarea vânzării. Fiind vorba despre bunuri imobile, contractul de vânzare trebuie să fie autentic, încheiat în fața unui notar public.

Noul proiect de lege vine în sprijinul cumpărătorilor, astfel încât cea mai mare parte din preț să fie plătită la momentul vânzării efective, iar avansul să aibă o valoare de până în 10% din întreaga sumă, astfel încât să fie evitate posibilele litigii terenuri sau alte aspecte ce pot influența tranzacția. Un avocat civil sau un avocat litigii imobiliare poate oferi servicii de cea mai înaltă calitate prin a redacta contractul de vânzare, verificarea documentației și întocmirea unui raport de due diligence, analizarea clauzelor abuzive ce pot prejudicia cumpărătorii, asistență la negocieri și la notar în vederea semnării contractului, asigurându-se că tranzacția se va efectua în condițiile legii.

Avocat litigii imobiliare. Rezoluțiune promisiune de vânzare sau pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract

Rezoluțiunea unui antecontract de vânzare cumpărare reprezintă o sancțiune ce intervine în cazul neexecutării obligațiilor pe care părțile și le-au asumat, intervenind astfel desființarea acesteia cu efect retroactiv. Pentru a se putea dispune rezoluțiunea unui antecontract de vânzare cumpărare, este necesară neexecutarea, chiar și parțială, dar suficient de importantă, a obligației asumate de către cealaltă parte, neexecutarea obligației să fie imputabilă debitorului ei, debitorul să fi fost pus în întârziere, iar neexecutarea să nu se datoreze părții care solicită rezoluțiune promisiune de vânzare.

De asemenea, codul civil prevede și posibilitatea părții prejudiciate de a se adresa instanței pentru “pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite”. În această situație, dreptul de acțiune este de 6 luni de la data la care contractul de vânzare trebuia încheiat. Un avocat litigii imobiliare vă poate asista cu rezoluțiunea unui antecontract de vânzare cumpărare, chiar și în caz de litigii terenuri, respectând totodată și cerințele legale.

„În contextul actual din piața imobiliară din România, noul proiect de lege care propune restricționarea avansului plătit către dezvoltatori imobiliari la un maxim de 10%, contribuie la reducerea riscurilor financiare ale cumpărătorilor, asigurându-se astfel o protecție mai mare împotriva eventualelor întârzieri sau neîndepliniri ale obligațiilor de către dezvoltatori.”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la serviciile unui avocat litigii imobiliare sau avocat civil pentru a încheia o promisiune de vânzare, precum și pentru a semna contractul de vânzare în România, prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

În concluzie, contextul în care piața imobiliară din România se află într-o continuă expansiune, proiectul de lege propus privind limitarea avansului plătit dezvoltatorilor imobiliari la maximum 10% reprezintă o măsură esențială în protejarea intereselor cumpărătorilor pentru a dobândi dreptul de proprietate, reducând riscurile financiare și asigurându-le o protecție mai mare împotriva posibilelor abuzuri sau întârzieri. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat imobiliare sau un avocat due diligence care să vă asiste în întregul proces al vânzării cu servicii precum redactare, revizuire promisiune de vânzare cumpărare, analizarea clauzelor abuzive, analizarea riscurilor, verificarea documentației și întocmirea unui raport de due diligence, precum și orice alte servicii menite să ocrotească interesele cumpărătorilor.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.